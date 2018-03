Pollution: EELV réclame des mesures à Lyon...comme à Paris

La ville de Lyon connait depuis plusieurs jours une pollution aux particules.



Des mesures exceptionnelles (circulation alternée…) sont prises à Paris pour faire face à cette situation. "En revanche, à Lyon et dans son agglomération, toujours rien !" s'étonne EELV.



EELV LYON réclame des mesures d’urgence dès le premier jour de pic de pollution "pour faire face à une situation dangereuse pour la santé des habitants, et plus particulièrement des enfants : information accrue des citoyens, ticket de transport en commun à un euro par jour, interdiction aux poids lourds de circuler dans la ville, circulation alternée des véhicules particuliers, limitation stricte de la vitesse à 30 km/h".



EELV LYON demande également des mesures durables. "Notre collectivité doit s’engager résolument dans la lutte contre la pollution atmosphérique par une politique de transports en commun plus ambitieuse, le développement des modes doux, l’encouragement au co-voiturage, le renoncement définitif aux grands projets autoroutiers tel que le tronçon ouest du périphérique (TOP) au profit de projet de transports collectifs et non polluants, la transformation immédiate en boulevard urbain de la section de l’autoroute qui participe fortement à la pollution des quartiers Perrache et Confluence".



Enfin les verts réclament l’organisation d’« Assises de l’air » réunissant les principaux acteurs économiques de l'agglomération.