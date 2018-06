Pollution de l'Isère: procès d'une fromagerie Lactalis renvoyé en novembre

Le procès en correctionnelle de la

fromagerie L'Etoile du Vercors (groupe Lactalis), ainsi que de l'ancien et de l'actuel dirigeants de cette société, pour pollution de la rivière Isère par des rejets de l'usine, a été renvoyé lundi au 12 novembre.



Le délai a été demandé par la société mise en cause.



L'Etoile du Vercors exploite depuis 1983 cette usine de fabrication de fromages à Saint-Just-de-Claix, commune du Vercors de 1.200 habitants, où elle emploie 140 personnes.



Lactalis en est devenu actionnaire majoritaire en 2011.



"Ce dossier est complexe et emblématique. Il faut laisser le temps" de bien préparer l'audience, a dit à l'AFP la représentante des associations France nature environnement et la Frapna Isère, parties civiles comme Les Amis de la Terre.



La commune de Saint-Just-de-Claix et la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, engagées dans un bras de fer avec le puissant groupe Lactalis, espèrent que leur plainte déposée le 8 février auprès du procureur de la République de Grenoble sera prise en compte et qu'ils seront parties prenante du procès à l'automne, a indiqué leur avocat,

Boris Fyrgatian.



L'histoire et la pollution sont anciennes: pour y mettre fin, un plan de préservation de l'eau adopté en 2000 avait conduit à la réalisation d'une station d'épuration intercommunale pour un coût de 22 millions d'euros.



A l'époque, l'Etoile du Vercors avait demandé que l'équipement soit dimensionné pour recevoir ses rejets, déversés directement dans l'Isère et qui représentent la pollution d'une ville de 8.000 à 10.000 habitants. Cela avait

été fait. Et selon les collectivités, la demande avait été réitérée en 2014 par l'entreprise, devenue filiale de Lactalis.



Mais finalement, Lactalis a "décidé de ne plus se raccorder", engageant divers recours administratifs contre l'obligation communale faite "aux industriels de se raccorder au réseau public d'assainissement", ont dénoncé

les collectivités, après une première victoire au tribunal en novembre.



Dans un communiqué lundi, Lactalis a réitéré sa volonté de construire sa propre station de traitement, assurant que ses études montraient qu'un raccordement au système intercommunal n'était "pas techniquement pérenne" et ne pouvait pas recevoir son "type d'effluents sans pénaliser son fonctionnement".



Pourtant, "le raccordement semble possible à moins que l'industriel ne démontre le contraire, études à l'appui, validées par les services de l'Etat", a-t-on indiqué à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.



Pour une source proche du dossier, "affirmer que ce n'est pas possible dans un communiqué n'est pas une démonstration".



Et pendant ce temps, "la pollution continue", a-t-on déploré à la Frapna.







Avec AFP