Potager City fête ses 10 ans et lève 7,5 millions d’euros...La Start-up Lyonnaise boucle la première phase d’une nouvelle levée de fonds.Yoann Alarçon et son équipe veulent accélérer le développement du service de box de livraison de fruits et légumes extra-frais en provenance des producteurs.Objectifs : recruter une centaine de personnes, couvrir toute la France, mener des opérations de croissance externe et préparer la diversification.Le groupe Potager City, qui vend ses produits exclusivement via le canal digital, vise 20 à 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.L'histoire part de deux frères qui sillonnaient Lyon avec leur triporteur pour livrer leurs premiers clients.En 10 ans, Potager City est devenu le spécialiste et numéro 1 de la livraison en ligne des box de fruits et légumes extra-frais, en provenance direct des producteurs.Le groupe compte aujourd’hui 4 établissements, 100 000 clients, 80 salariés et fait travailler 750 producteurs en France.Cette levée s’appuie sur CM-CIC Investissement, Siparex et un pool bancaire. C’est une opération majeure en France dans le monde de la foodtech.Potager City accélère sa croissance et prépare déjà un nouveau tour de table qui pourrait aboutir d’ici 18 à 24 mois.« Consommer local et bio était un marché de niche quand nous nous sommes lancés en 2007. Aujourd’hui, cela devient la norme et le consommateur prend le dessus. Potager City doit participer à ce tournant et conforter sa place d’acteur incontournable sur ce marché, car il y a des millions de personnes qui veulent maintenant consommer autrement et plus responsable », explique Yoann Alarçon, dirigeant et fondateur de Potager City.Potager City va s’installer dans trois régions supplémentaires en 2018 : l’Alsace, la Bretagne et les Hauts de France mais aussi déployer un concept d’agences pour mailler le territoire national.Le groupe vient de lancer une nouvelle version de son site internet et une application mobile est en cours de développement.Il s’attaque depuis quelques mois au marché BtoB avec Yuzzu, un service de livraison de corbeilles de fruits frais, locaux et de saison aux entreprises.Avec cette opération, le groupe veut continuer à bousculer l’univers de la distribution classique en proposant d’autres produits, qui seront toujours durables, responsables et en circuit court pour garantir de meilleures rémunérations aux producteurs et plus de goût à ses clients."En 10 ans, la recette est restée la même : du goût, pas de stock donc pas de gaspillage alimentaire, des produits locaux et extra-frais et une équipe bien vitaminée" selon le communiqué de Potager City.La PME Lyonnaise va aussi continuer d’investir sur le big data, qui lui permet de savoir ce que ses clients aiment et n’aiment pas afin de leur proposer des produits toujours plus adaptés.“C’est aujourd’hui une de nos forces. Nous sommes en mesure de mettre en avant des produits que les clients préfèrent. Pourquoi chercher à vendre un produit que le client n’aime pas ? Proposer des promotions, c’est bien, mais c’est encore mieux quand on la propose à la bonne personne. Les études montrent que les achats en magasin vont diminuer dans les prochaines années au profit des supports digitaux. Nous comptons bien bénéficier de cette tendance et tout faire pour l’accélérer ”, souligne Yoann Alarçon.Pour en savoir plus: