Pour créer votre entreprise, choisissez la franchise !

Pour sa 9e édition programmée le 19 octobre 2017, Le Forum Franchise a pour vocation de mettre en relation des enseignes régionales, nationales ou internationales qui développent leur réseau sur le territoire français avec de potentiels candidats à la franchise qui cherchent une solution sécurisante pour créer leur entreprise.



La franchise est un modèle économique qui permet à un créateur indépendant de s'appuyer sur l'expérience, le savoir-faire et la notoriété d'une enseigne.



Indépendant juridiquement, le franchisé bénéficie de l'accompagnement du franchiseur pour la recherche du local, d'une formation initiale, d'une assistance à l'ouverture du point de vente, de campagnes publicitaires nationales en contrepartie de ses efforts pour contribuer à la réussite de l’enseigne, comme vis-à-vis des autres franchisés du réseau.



Leader européen, la franchise française maintient une progression régulière en 2016 avec 1 900 réseaux de franchise et 71 508 franchisés qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros.



Le Forum Franchise 2017 réunira plus de 150 enseignes, qui recrutent sur l'ensemble du territoire national dans tous les secteurs du commerce organisé: alimentaire, beauté-santé-forme, équipement de la maison, habitat, restauration, immobilier, équipement de la personne, commerce spécialisé, automobile-motos-location, services à la personne et aux entreprises...



17 conférences et ateliers, plus de 700 experts et professionnels issus de l’écosystème de la franchise.



Le Forum Franchise offre la possibilité aux candidats à la franchise de trouver en une journée, au fil du salon et d’un parcours d’animations, toutes les réponses aux questions qu’ils se posent avant de s'engager en connaissance de cause auprès de leur franchiseur.



Les visiteurs pourront rencontrer plus de 150 enseignes représentant tous les secteurs du commerce organisé.



Parmi les exposants, cette année, figureront de nouveaux réseaux au concept porteur nés en région lyonnaise et stéphanoise : King Marcel, Bintje & Zoet, Servizen, Mary’s Coffee Shop, Pizza Cosy, Neowi, Ninkasi , ...



L’espace « Flash Franchise » est un studio-vidéo permettant aux visiteurs de découvrir tout au long de la journée le concept de 40 enseignes exposant sur le salon en 2 minutes chrono.



La conférence « Choisir le bon réseau pour réussir »





Toutes les clés pour connaitre le marché lyonnais seront livrés à travers la présentation des principaux résultats de la 10e enquête consommateurs (évolution de la consommation, hiérarchie des pôles commerciaux, poids des différents circuits de distribution, mobilité des consommateurs...) ainsi que les opportunités d’implantation commerciale dans la métropole lyonnaise au regard des projets commerciaux à court et moyen terme



Forum Franchise 2017 :

Lieu : Centre de Congrès de Lyon

Date : jeudi 19 octobre de 9h30 à 18h00

Manifestation gratuite sur inscription organisée par la CCI LYON