Premier chassé-croisé de l'été, avec plus de 360 km de bouchons cumulés à la mi-journée

La circulation était chargée samedi sur les routes de France, avec plus de 360 km de bouchons cumulés, pour ce premier chassé-croisé de l'été entre juillettistes et aoûtiens, classé rouge dans le sens des départs par Bison Futé.



"Le pic de bouchons a été atteint vers 11H50 avec 366 km cumulés au niveau national. La situation est conforme aux prévisions", a indiqué Bison Futé dans un communiqué.



Comme toujours, c'est bien sur l'Autoroute du soleil (A7) que les vacanciers ont rencontré les plus grosses difficultés: à 13H00, Bison Futé relevait notamment un bouchon de 54 km dans le sens Lyon-Marseille, entre Saint-Uze et à Loriol-sur-Drôme.



Il fallait compter 3 heures 25, au lieu d'1 heure 35 en temps normal, pour parcourir le trajet entre Lyon Sud et Orange, selon Vinci, l'exploitant de l'autoroute.



Les automobilistes roulaient aussi pare-chocs contre pare-chocs sur l'A9 en direction de Narbonne avec 2 heures 50 de trajet entre ces deux villes, contre 1 heure 45 en temps normal.



Dans le sens des retours, la circulation est classée orange.



Les difficultés persisteront dans le sens des départs jusqu'à dimanche matin, en particulier sur les autoroutes A7 en vallée du Rhône, sur l'A10 dans la région Centre et sur l'A13 en Normandie. Du côté des retours, la journée de dimanche est classée verte.