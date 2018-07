Près de 10 000 spectateurs pour Don Giovanni

L'Opéra de Lyon présentait samedi soir Don Giovanni, chef d'œuvre absolu de Mozart, pour la 10e édition de sa vidéotransmission estivale.



Dans 14 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes, près de 10 000 spectateurs se sont réunis autour de cette nouvelle production, dirigée par Stefano Montanari et mise en scène par David Marton.



Le spectacle a été retransmis sur grand écran depuis la grande salle de l'Opéra, grâce à un signal satellite et en simultané à Ambérieu-en-Bugey, Aurillac, Chamonix Mont-Blanc, Clermont-Ferrand, Crest, Issoire, Labeaume, Le Cheylard, Lyon (Théâtre Antique de Fourvière), Montélimar, Saint-Quentin-Fallavier, Thonon-les-Bains, Usson-en-Forez et Villié-Morgon.



Événement festif, gratuit et de plein-air, il a de nouveau permis à l'Opéra de Lyon d'aller à la rencontre de tous les publics de la région et de favoriser la découverte de l'opéra.



Partenaire de la manifestation, France Télévisions diffusera Don Giovanni sur Culturebox à partir du lundi 9 juillet.



Le spectacle sera disponible en replay pendant 3 mois sur cette plateforme.



La prochaine édition aura lieu le samedi 29 juin 2019, avec une nouvelle production de Barbe-bleue d’Offenbach, dirigée par Michele Spotti et mise en scène par Laurent Pelly.