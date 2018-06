Près de 20.000 personnes défilent à la gay pride de Lyon

"Festive" et "pacifique", la 23e marche des fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi, Trans et Intersexes (LGBTI) de Lyon a rassemblé samedi 20.000 personnes - selon la police et les organisateurs. Des manifestants qui ont transité sans incident dans le Vieux-Lyon, siège de groupuscules d'extrême droite



Ce passage par le quartier Renaissance était une première depuis 2010.



"La déambulation s'est passée sans aucune difficulté" et "pendant plus d'une heure, les LGBTI et les progressistes ont pu enfin reconquérir ce quartier, fief revendiqué de l'extrême droite", se sont félicités les organisateurs dans un communiqué.