Prison avec sursis pour avoir détourné plus de 3 millions d'euros

Emportée dans une "spirale", la comptable avait détourné plus de 3 millions d'euros en cinq ans: elle a été condamnée vendredi en correctionnelle à Lyon à un an de prison avec sursis.







Son mari a écopé quant à lui de six mois de prison avec sursis pour



non-justification de ressources et recel.







Des peines en deça des réquisitions du procureur, qui avait réclamé en janvier, deux ans de prison, dont un avec sursis, contre la quadragénaire et un an de prison, dont la moitié avec sursis, contre son époux.







Le tribunal a également infligé à l'ex-comptable deux ans d'interdiction d'exercer une profession en lien avec la comptabilité ou de gérer une société



commerciale.







Le couple devra en outre rembourser à l'ancien employeur de la mère de famille, les sommes détournées, soit environ 3,2 millions d'euros.







Agée de 44 ans, cette ancienne chef comptable d'une entreprise de



Villeurbanne avait reconnu à l'audience avoir établi, entre 2011 et 2016, 40 faux avoirs pour des clients, de plusieurs dizaines de milliers d'euros chacun. Elle les encaissait ensuite sur ses comptes personnels.







La société, un fabriquant de structures métalliques, avait découvert les faits début 2017, quelques mois après la démission de sa salariée.







Elle avait expliqué avoir été emportée dans une "spirale" qui lui procurait un "sentiment de confort", puis s'être trouvée "enfermée" dans cette situation.







Le couple, parent de deux enfants, ne connaissait pas de problème financier.







Le mari, ancien ingénieur commercial de 54 ans, s'était défendu de connaître l'origine des fonds, se disant "complètement étranger à tout ce qui était la gestion comptable et administrative du foyer".







Lors de leur interpellation en juin, les enquêteurs avaient notamment saisi, en plus des comptes bancaires et des assurances-vie du couple, quatre véhicules dont une Lotus et des sacs à main de grandes marques "par dizaines".