Prison avec sursis pour un élu qui voulait "récupérer les dents en or" des Roms

Il voulait "récupérer les dents en or" des Roms pour "les nourrir et les loger": un élu municipal d'extrême droite de Fontaine (Isère), Franck Sinisi, a été condamné mardi à Grenoble à deux mois de prison

avec sursis.



Le tribunal correctionnel a également prononcé une peine de quatre ans

d'inéligibilité et 2.000 euros d'amende, soit une condamnation légèrement

supérieure aux réquisitions, selon le maire communiste de Fontaine, Jean-Paul Trovero, partie civile au procès.



A l'audience, fin octobre, le représentant du parquet avait requis deux à trois mois de prison avec sursis, 2.000 euros d'amende et deux à trois ans d'inéligibilité.



Franck Sinisi comparaissait pour "provocation à la discrimination ou à la

haine" raciale après ses propos tenus le 27 février lors d'un conseil municipal.



Elu sous la bannière Front National, il avait déclaré notamment, concernant les Roms, que "pour les loger, il (pouvait) y avoir un autofinancement".



"Il suffit au niveau de la métropole d'investir, de leur payer des dentistes", poursuivait-il. "Oui, je m'explique, de leur payer des dentistes, de leur mettre des dents nickel, de récupérer leurs dents en or, je pense que

juste ça, ça leur permet de se nourrir et de se loger", avait-il continué.



Ses propos avaient été enregistrés et diffusés sur le site internet de la

section locale du Parti communiste.



Franck Sinisi avait été exclu du FN quelques mois plus tard.



La commune de Fontaine et des associations s'étaient constituées parties civiles dans cette affaire.



"Avec la mobilisation d'autres citoyens, j'ai porté cette affaire devant la

justice et je suis fier de la décision rendue qui démontre que nous avions

raison de nous indigner", a estimé M. Trovero dans un communiqué.



Le maire a ajouté qu'il "regrettait que Franck Sinisi fasse appel du jugement", espérant "un retour à la sérénité dans nos instances démocratiques et le respect du cadre républicain".





Avec AFP