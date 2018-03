Pro A/21e journée: les leaders Strasbourg et Monaco ont souffert, l'ASVEL a perdu

Strasbourg, finaliste des cinq dernières éditions, a souffert pour l'emporter d'un point devant Bourg-en-Bresse et

rejoindre en tête de la ProA Monaco, le triple vainqueur de la Leaders Cup lui aussi malmené et victorieux d'un point au Portel vendredi, dans l'attente de la fin de la 21e journée.



Les Strasbourgeois, qui avaient pourtant écrasé les mêmes adversaires 93-64 en Coupe de France, ont même été menés d'un point (77-78) à 39 secondes de la fin! Mais un tir extérieur d'Atkins a remis la SIG sur la route d'un succès autant étriqué qu'important.



Avec chacun 15 victoires, le duo Monaco-Strasbourg met la pression sur Le Mans, en déplacement dans la salle de Chalon-sur-Saône, le champion de France avant-dernier avec seulement six succès en 20 rencontres de ProA.



Si Nanterre a réalisé la bonne opération du jour en grimpant au 4e rang après sa belle victoire devant Pau-Orthez 87-61, Limoges a perdu gros en étant ridiculisé dans sa salle (66-81) par Châlons-Reims. Du coup, le CSP, ancienne

place forte du basket hexagonal et même européen, a été rejoint par les Franciliens.



Villeurbanne, champion de France d'il y a deux ans, a aussi perdu des points importants dans l'optique des play-offs. Battue dans sa salle 76-70 par Boulazac, l'Asvel (7e) détient encore avec Dijon le dernier ticket pour la phase finale. Mais Gravelines, qui accueille Cholet lundi en clôture de la 21e journée, ne se trouve qu'à une victoire derrière.





