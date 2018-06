Pro A: Zachery Peacock un an de plus à Bourg-en-Bresse

L'ailier fort américain Zachery Peacock, auquel il restait un an de contrat avec la JL Bourg (Pro A), a prolongé d'une saison son bail avec le club bressan



Meilleur marqueur et meilleur joueur du championnat la saison dernière, Zachery Peacock (30 ans, 2,02 m) est désormais lié avec la JL Bourg jusqu'en juin 2020.



Le joueur originaire de Miami, qui a notamment évolué à Boulogne-sur-Mer (Pro B, 2013-2014) et à Cholet (Pro A, 2014-2015), avait rejoint le club bressan en 2015. Il a largement contribué à son accession en Pro A en 2017, en étant élu meilleur joueur du championnat de Pro B.