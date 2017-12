Pro A: l'ASVEL battue à domicile par la JL Bourg

Treize ans que la JL Bourg attendait cela… Dans une vraie ambiance de derby, c’est elle qui est venue s’imposer sur le parquet de l’Astroballe, surfant sur une confiance absolue derrière la ligne à trois points pour renverser la situation en deuxième période.



Ce sont pourtant les Villeurbannais qui avaient pris le meilleur départ, plaçant très vite un 10-0 dans le sillage de John ROBERSON (10 points, 6 rebonds et 5 passes).



Une énorme claquette dunk de Darryl WATKINS et un panier extérieur de Justin HARPER plus tard, ils prenaient vite le large (21-7, 8è).



La rencontre tournait vite au concours de shoots, Nicolas LANG répondait à Maxime COURBY, Charles KAHUDI à Zachery PEACOCK



Et sous les panneaux, Alpha KABA (10 points et 7 rebonds) réalisait un gros chantier (39-25, 15è).



Mais si l’ASVEL continuait de faire preuve d’adresse, la JL Bourg se remettait petit à petit la tête à l’endroit.



Quelques gros tirs avaient déjà rythmé la fin de la première mi-temps, de nombreux autres viendront punir les Villeurbannais dès la reprise…



Le suspense était totalement relancé, et il fallait un superbe passage de Nicolas LANG (12 points et 4 rebonds en 18 minutes) pour redonner de l’air à l’ASVEL (62-54 puis 65-60 à la fin du troisième quart-temps).



Mais ce sont bien les Bressans qui maîtrisaient cette fin de match… Garrett SIM, Zachery PEACOCK et Maxime COURBY enchaînaient les tirs primés et plaçaient leur formation en tête (73-79, 37è).



Quelques exploits personnels d’AJ.SLAUGHTER (13 points) laissaient penser un renversement de situation possible, mais les joueurs de JD.JACKSON devaient s’avouer finalement vaincus dans leur salle. Pour la première fois de leur saison en championnat



Crédit photo Infinity Nine Media / Gilles REBOISSON