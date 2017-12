Pro A: l'ASVEL fait tomber le leader manceau

Dans un match à suspense, les Villeurbannais ont pris le meilleur sur Le Mans, leader de Pro A (79-71), dans une Astroballe des grands soirs.



Après deux semaines de trêve internationale, le retour aux affaires de l’ASVEL Basket était très attendu et les supporters n’ont pas été déçus.



Face au MSB, mieux parti dans cette rencontre (5-10, 4è), c’est d’abord Amine NOUA (13 points et 6 rebonds) qui sonna la révolte villeurbannaise. En défendant dur, en se jetant sur chaque ballon, et avec un David LIGHTY très en jambes, l’ASVEL passait un 15-0 dans le premier quart-temps pour prendre les devants (22-15).



L’adresse la fuyait un temps ensuite mais Darryl WATKINS assurait en défense quand John ROBERSON (11 points, 7 passes et 3 interceptions) retrouvait le chemin du cercle.



Les deux formations se rendaient coup pour coup et il fallait un exploit de Terry TARPEY au buzzer pour ramener Le Mans tout proche à la pause (38-36).



Et ce sont d’ailleurs les visiteurs qui repartaient plus fort au retour des vestiaires. Si l’ASVEL déroulait en attaque, Le Mans répondait du tac au tac de l’autre côté du terrain et s’offrait son plus gros avantage du match (46-52, 27è).



Mais poussés par une Astroballe incroyable, les joueurs de JD.JACKSON trouvaient la parade, malgré l’absence d’AJ.SLAUGHTER, forfait (poignet). Un dunk d’Alpha KABA, une contre-attaque de DeMarcus NELSON, un tir au buzzer de Charles KAHUDI (18 points et 7 rebonds), une magnifique passe décisive de David LIGHTY pour Amine NOUA…



L’ASVEL venait de tout renverser sur son passage pour inverser la tendance (67-62, 35è).



Elle ne lâchera plus son emprise sur ce choc ! Impeccable ce soir, David LIGHTY (20 points et 7 passes) assurera sur la ligne des lancers-francs (8/8) pour que son équipe ne s’évite toute frayeur dans la dernière minute.



L'ASVEL devra maintenant confirmer ses bonnes dispositions dans les trois déplacements consécutifs (Ulm, Gravelines puis Saint-Petersbourg) qui l’attendent.



