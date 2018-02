ProA: L'ASVEL réagit en gagnant le derby à Bourg

Éliminé de l'Eurocoupe, l'ASVEL a réagi en ProA en allant gagner largement un difficile derby chez le promu Bourg-en-Bresse, 96 à 73, samedi lors de la 20e journée.



L'équipe de TJ Parker avait dû dire adieu à la phase finale de la C2 après sa défaite mardi en Italie à Reggio-Emilia, un échec ennuyeux pour un club qui vise une invitation en Euroligue.



Mais les Villeurbannais ont montré leur meilleur visage chez leur voisin, qui s'était pourtant installé dans le quatuor de tête en gagnant quatre matches d'affilée.



L'ASVEL a toujours fait la course en tête et s'est envolée dans le troisième quart-temps (35-12).



L'Américain AJ Slaughter a fait un carton à trois points (5 sur 5) et terminé meilleur marqueur (24 points). Grâce à ce succès, Villeurbanne revient dans la roue de son rival du jour à la sixième place.



En haut du tableau, Strasbourg s'est replacé à la hauteur du leader Monaco au nombre de victoires (14) en gagnant à Cholet 73 à 63 avec 17 points de David Logan. Mais les Monégasques auront l'occasion de rester seul en tête en accueillant Gravelines dimanche.



Une autre affiche opposera le troisième Le Mans au quatrième Limoges à Antarès.