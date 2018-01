ProA - Villeurbanne: l'entraîneur J.D. Jackson remplacé par T.J. Parker

L'entraîneur de Villeurbanne (Pro A), J.D. Jackson, a été démis de ses fonctions et sera remplacé jusqu'à la fin de la saison par l'un de ses assistants, T.J. Parker.



Le technicien de 48 ans, à qui il restait deux ans et demi de contrat, n'a pas survécu à la sévère défaite concédée par l'Asvel, samedi sur le parquet de l'Elan Chalon (84-52), lanterne rouge du championnat.



"Le club a pris cette décision pour donner suite aux résultats non conformes aux attentes et aux objectifs qu'il avait fixés en début de saison", a indiqué dans un communiqué le club dirigé par Tony Parker.



Doté du plus gros budget de l'histoire du Championnat de France (8,27 millions d'euros), l'Asvel pointe seulement à la 8e place du classement après 16 journées, avec un bilan tout juste à l'équilibre (8 victoires, 8 défaites).



Arrivé à Villeurbanne en décembre 2014, J.D. Jackson avait conduit l'Asvel à son 18e titre de champion de France en 2016.



C'est l'un de ses assistants, T.J. Parker, qui le remplacera jusqu'à la fin de la saison. Agé de 33 ans, le frère cadet de Tony Parker avait auparavant été l'assistant de Pierre Vincent (2013-2014) et de Nordine Ghrib (2014) au sein du club rhodanien, après avoir porté les couleurs de l'Asvel lors de la

saison 2009-2010.



Parker, qui sera assisté d'Anthony Brossard, l'entraîneur des espoirs, dirigera son premier match mercredi lors de la réception de Limoges en EuroCup, où l'Asvel est toujours en course pour une qualification en quart de finale.





Avec AFP