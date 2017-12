Procès du psychiatre d'un schizophrène meurtrier: 18 mois avec sursis requis en appel

Dix-huit mois de prison avec sursis ont été requis mardi à Grenoble lors du procès en appel d'un psychiatre, condamné à cette même peine en première instance pour avoir autorisé la sortie d'un patient schizophrène qui a ensuite tué un passant.



L'audience, très dense, a duré 12 heures et l'arrêt de la Cour d'appel de

Grenoble est attendu pour le 27 mars, a-t-on appris mercredi auprès de

l'avocat de la famille du passant, Luc Meunier, Me Hervé Gerbi.



Au cours du premier procès, le tribunal correctionnel de Grenoble avait condamné le Dr Lekhraj Gujadhur, une première en France pour un praticien hospitalier.



Aujourd'hui septuagénaire et retraité, le médecin avait fait appel de cette décision.



Le centre hospitalier de Saint-Egrève (Isère), où le malade était pris en

charge, avait lui été relaxé.



Le 12 novembre 2008, Jean-Pierre Guillaud, 56 ans, atteint de psychose

délirante chronique depuis près de quarante ans et déjà auteur d'agressions à l'arme blanche, mais autorisé à des sorties non surveillées dans le parc du centre hospitalier, s'en était échappé sans difficulté.



Il prenait alors le car pour Grenoble à une dizaine de kilomètres, achetait

un couteau dans une quincaillerie du centre-ville et tuait le premier venu

dans la rue, Luc Meunier, 26 ans, qui finissait un doctorat en génie mécanique.



Le tribunal avait reconnu que le Dr Gujadhur avait failli dans le suivi de

ce patient connu pour sa dangerosité en n'ayant pas pris connaissance de son dossier durant les deux années où il était hospitalisé dans le pavillon dont

il avait la responsabilité de fait.



En 2012, une psychiatre libérale avait été condamnée à de la prison avec

sursis à Marseille dans une affaire similaire, avant d'être relaxée en appel

pour cause de prescription des faits.





