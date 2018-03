QUINTE+ samedi 16 mars SAINT CLOUD

1 HECTOMARE

2 A LOLA

11 MITZI BLUE

12 MISS POST OFFICE (mon tuyau)

6 La REGENCE

9 RIO PERDIDO

14 MISS RAIL LINK

4 TERRE du CIEL

Indice de confiance : 1/5

MON ANALYSE

1 HECTOMARE : c'est rare dans les quintés de galop mais ce Rouget me paraît complètement déclassé !

2 A LOLA : d'une excellente valeur bien établie à ce niveau, elle a assez de travail pour réussir sa rentrée car le lot n'a rien d'extraordinaire. Ce sera plus dur pour elle à Longchamp.

11 MITZI BLUE : encore toute neuve, on sent la pouliche mise dans du coton pour réaliser une belle année. On peut la suivre d'entrée.

12 MISS POST OFFICE : ma compagne travaillant à la Poste, je me dois de vous la recommander surtout qu'elle est actuellement à l'hôpital et qu'elle m'a demandé de la mettre dans mon prono. Le cheval est au top. Il faut en profiter !

6 LA REGENCE : elle a l'avantage d'avoir couru cette année et d'être pilotée par Thierry Thuillez qui va bien finir par justifier ma fidélité dans les quintés !

9 RIO PERDIDO : il risque de partir favori car je sais que son entourage est très confiant.

14 MISS RAIL LINK : là aussi son entraîneur est très chaud. Le cheval est au top et peut monter de catégorie avec succès. Mais cette course reste un piège pour les turfistes !

4 TERRE DU CIEL : de retour de mon pèlerinage à Assise, je me dois de voir ce joli signe ! Elle n'a couru que trois fois et est annoncé à 42/1. J'estime qu'elle a une grosse marge de progression sous les sabots et en plus je crois aux miracles !!!

CONSEIL DE JEU

BASE SOLIDE : 1

BASE moins solide : 12

FAVORI douteux : 16

TOCARD déniché : 4

REGRETS : les Pantall

RAYER : aucun