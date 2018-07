Quai Sarrail: une piste cyclable pour désengorger les berges

Un nouveau tronçon cyclable majeur dans Lyon....c'est un double sens cyclable sécurisé en rive gauche du Rhône (quais hauts) qui a été inauguré ce mardi



Un maillon supplémentaire dans le réseau de pistes cyclables, l’objectif fixé par le Grand Lyon est de 1 000 kilomètres d’aménagements en 2020.



Ce maillon cyclable sécurisé sur les quais hauts de la rive gauche du Rhône, d’une longueur de 450 m sur le Quai Sarrail permet de mieux relier le parc de la Tête d’Or aux universités de Lyon, dans le prolongement des aménagements cyclables mis en place successivement sur l’avenue de Grande-Bretagne, le quai de Serbie et le quai Augagneur entre 2016 et 2017.



Cette réalisation permettra en outre de soulager la promenade piétonne du quai haut des usages cyclistes (3 500 vélos/jour), ainsi que la voie verte des berges en quai bas.



Les premières mesures démontrent un véritable intérêt pour ce nouvel aménagement cyclable avec déjà plus de 3600 vélos/jour (qui viennent s’ajouter aux près de 5 000 sur le quai bas). À titre de comparaison on mesure sur le quai Sarrail 10 000 véhicules/jours.



Depuis le lancement de Vélo’v en 2005, le trafic cycliste a quadruplé dans l’agglomération (+26% en 2016, +10% en 2017), tandis que le réseau cyclable passait de 270 à près de 800 km.



Le programme de travaux 2018 sur le territoire de la ville de Lyon comprend 6 projets d’aménagement cyclables structurants, représentant un linéaire d’environ 5 km et 4,5 M€.



- Lyon 7e/ Quai Claude Bernard d’une longueur de 540 m, travaux programmés en juillet-septembre 2018

- Lyon 6e / boulevard des Brotteaux d’une longueur de 800 m, travaux programmés à partir septembre 2018

- Lyon 1e / Quai Saint-Vincent d’une longueur de 1450 m, travaux à partir d’octobre 2018

- Lyon 5e / Avenue Point du Jour d’une longueur de 700 m entre la rue de la Favorite et la place Bénédict Tessier, travaux à partir de septembre 2018

- Lyon 5e / Quai Fulichon d’une longueur de 1020 m, travaux à partir d’octobre 2018



Outre ces 6 projets sur Lyon, la Métropole a programmé à ce jour la réalisation en 2018 de 10 autres projets d’aménagements cyclables structurants pour un linéaire total d’environ 20 km



- Liaison cyclable Feyzin - Vénissieux : 2 980 m

- Ex-RN7 entre La-Tour-de-Salvagny et Dardilly : 2 100 m

- Rue de la Libération à Mions : 840 m

- Chemin du Lortaret à Saint-Priest : 680 m

- Rue Léon Blum à Feyzin : 740 m

- Liaison cyclable Sathonay – Rillieux : 1 800 m

- Liaison cyclable Meyzieu – Jonage : 3 900 m

- Avenue Bergeron à Charbonnières et Tassin-la-Demi-Lune : 1 700 m

- Avenue de Verdun à Meyzieu : 3 000 m

- Axe Bienvenus – Château-Gaillard à Villeurbanne : 1 900 m



Source : Métropole de Lyon