Quais du Polar: Lyon à l'heure du crime du 6 au 8 avril

Avec 120 romanciers venus du monde entier, dont Camilla Läckberg, Harlan Coben, Karin Slaughter, Franck Thilliez ou Caryl Férey, le festival Quais du Polar transformera Lyon en scène de crime (littéraire) du 6 au 8 avril.



L'an dernier, ce festival de plus en plus international avait accueilli 80.000 visiteurs. Quelque 30.000 livres y avaient été vendus par les libraires indépendants.



Pour sa 14e édition, il s'intègre dans la programmation du Centenaire de la Paix organisé par la ville de Lyon, avec notamment la présence exceptionnelle de Jacques Tardi pour un concert illustré à l'Auditorium, baptisé "Putain de guerre!" Le festival célébrera aussi les 50 ans de mai 68.



Des écrivains de 15 nationalités sont invités mais l'accent sera mis sur l'Italie avec les plus grands noms du genre dans la Péninsule, Donato Carrisi, Luca Di Fulvio, Nicola Lagioa, Carlo Lucarelli, Maurizio di Giovanni ou encore Valerio Varesi.



Parmi les autres grandes thématiques figurent l'écologie, les ZAD et les nouvelles utopies, ou encore l'art.



Ainsi, le Grec Christos Markogiannakis, auteur de "Scènes de crime au musée du Louvre", livrera en nocturne son interprétation des oeuvres du musée des Beaux-Arts de Lyon, ainsi que Joann Sfar ou le Sud-Africain Deon Meyer.



La BD sera aussi de la fête avec notamment Fabien Nury dont le 3e tome de "Tyler Cross" sort en mars.



Le comédien Philippe Torreton, qui jouera alors au théâtre des Célestins dans "Bluebird", sera l'invité de la "Dictée noire" destinée aux scolaires, le 6 avril, suivie d'une dictée ouverte à tous le lendemain, avec l'auteur Romain

Slocombe.



Musées, médiathèques, librairies, dont une géante au Palais de la Bourse, prisons ou hôpitaux accueilleront des animations.



Rencontres et débats, conférences, masterclass attendent le public, sans oublier les séances de dédicaces, très prisées des fans.



A chaque édition, Quais du polar propose de découvrir Lyon autrement à travers une "enquête urbaine". Ce sera "Vengeance toscane" cette année, qui mènera les limiers amateurs du Centre d'histoire et de la résistance jusqu'à l'Hôtel de Ville, en passant par la gare de la Part-Dieu.



Les cinéphiles pourront passer un week-end noir à l'Institut Lumière où six auteurs, dont l'Américain Harlan Coben, présenteront leur film favori. Le thriller fantastique "Sicilian Ghost Story", qui ouvrira la Semaine de la

critique à Cannes en mai, sera également projeté en avant-première.



Cinq prix littéraires seront aussi décernés avec, pour la première fois, la participation des détenus de cinq établissements pénitentiaires au jury du Prix des lecteurs.