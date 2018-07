Qui sont les 21 nouveaux membres de LyonBioPole ?

Attirés par l’accompagnement et les expertises proposés par le pôle de compétitivité en santé, 21 nouveaux membres ont choisi d’adhérer à Lyonbiopôle, au cours du 1er semestre 2018.



Issus de l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes et de typologies très différentes, l’arrivée de ces nouveaux venus "traduit le travail actif de recrutement du pôle et son attrait économique", selon le communication du pôle.



Ces acteurs régionaux innovants dans le secteur de la santé développent des compétences variées : biotech, medtech, académiques, industriels… qui viennent renforcer la force du réseau Lyonbiopôle et l’attractivité du territoire régional en France comme à l’international.



3S Ortho (69) conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux implantables pour la

chirurgie orthopédique.



Allergan (74) produit pour le monde entier les produits de comblement à base d’acide hyaluronique.

Allergan France commercialise un large portefeuille de produits dans les aires thérapeutiques

suivantes : ophtalmologie, neurosciences, esthétique médicale, gastro-entérologie et urologie.



Alphanosos (63) travaille à la découverte de nouveaux traitements anti-microbiens.



AMA Research Solutions (69) est spécialisée en Analytique Microbienne Avancée et développe des

solutions innovantes pour l’analyse de microorganismes bénéfiques pour la santé et du microbiote.



Apollina (26) développe des dispositifs médicaux innovants pour la chirurgie dentaire. L’entreprise

propose un « stylo universel » permettant au praticien de plugger de manière très simple différents

applicateurs nécessaires à la réalisation d’un soin dentaire.



Audensiel Healthcare (69) est un cabinet d’ingénierie et de conseil qui a pour mission de contribuer à

l’amélioration de la productivité de ses clients des secteurs pharmaceutique, des biotechnologies et

des dispositifs médicaux. Au sein de son pôle R&D, l’entreprise développe également des solutions

innovantes passant par la modélisation algorithmique et permettant de sécuriser le développement

de biomédicament.



Bioclinica Lab (69) est un prestataire de services qui réalise toutes les opérations d'études, de recherches appliquées et de prestations de services en matière de dosages biologiques densitométrie

et de contrôle qualité, dans le domaine de la recherche médicale et notamment l'ostéoporose.



BioparHom (73) met à disposition des professionnels de la santé et de la nutrition un outil médical les

aidant à évaluer l’état de forme de leurs patients par l'analyse de la composition corporelle.



Brûle (69) est spécialisée en technologies innovantes comme la 3D temps-réel ou la réalité virtuelle.

La start-up propose des outils techniques et technologiques aux laboratoires académiques et

industriels souhaitant développer de nouveaux usages et expériences d’apprentissage.



CFL Biotech (63) développe un programme portant sur l’utilisation thérapeutique d’une combinaison

de cellules tumorales allogéniques modifiées comme médicament d’immunothérapie cellulaire contre

le cancer.



CMI'nov (43) conçoit et développe des dispositifs médicaux pour la chirurgie mini-invasive et générale.

L’entreprise travaille principalement sur un dispositif médical MIT’rep permettant la réparation de la

valve mitrale en chirurgie mini-invasive, par voie transapicale sans CEC et à cœur battant.



DICARTECH (07) conçoit et développe des dispositifs médicaux pour le diagnostic précoce de

l’insuffisance circulatoire aiguë par analyse du temps de recoloration cutanée.



EusaPharma (69) est une société pharmaceutique spécialisée dans les soins oncologiques,

ontologiques et les maladies rares.



INRA (63) (Institut national de la recherche agronomique) est un organisme français de recherche en

agronomie



L’ISARA (69) est une école de référence dans le Grand Sud-Est dans les domaines de l’agriculture,

l’alimentation, le développement rural et l’environnement.



MagIA Diagnostics (38) développe, produit et commercialise des kits immunologiques rapides et

portables haute sensibilité dédiés au dépistage et au suivi de maladies infectieuses et chroniques grâce

à sa technologie micro-magnétique innovante sans lavage.



Microlight3D (38) conçoit et commercialise une machine d'impression 3D à très haute résolution pour

l'ingénierie tissulaire, la micro-fluidique, les dispositifs médicaux, les méta-matériaux et les micropièces.



MODJAW (73) conçoit, développe et commercialise des logiciels et matériels pour des applications

techniques dédiées à la chirurgie dentaire et maxillo-faciale.



Recoverlab (63) est spécialisée en développement, enregistrement et vente de dossiers de

compléments alimentaires génériques.



Santé-NET (69) a développé les applications MIA healthcare et MIA Confort, véritables assistants

personnels intelligents pour le suivi de la douleur chronique, entre corps médical et patients.



Vetools (69) accompagne la transformation numérique du monde vétérinaire en se concentrant sur

les données de santé, leur collecte et leur analyse. Sa première application Vetics est le premier

dictionnaire collaboratif des médicaments vétérinaires.



Source: LyonBiopole