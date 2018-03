PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + DIMANCHE 11 MARS SAINT-CLOUD



C’est la grande forme ! Je donnais dimanche le tiercé dans l’ordre (892,50) ! Lundi le tiercé et le quarté avec tuyau gagnant ! Mardi encore le tiercé (114,40) et mon coup de cœur encore gagnant à 14/1 ! Mercredi le tiercé ordre, quarté, quinté avec mon coup de cœur à 21/1 ! Samedi on rajoute 230 euros avec le tiercé-quarté ! Soit 1.908 euros en 10 jours !



11 YouMakeMeCrazy

Mon coup de cœur

9 BERJOU

Vise la gagne !

16 LODI

Lâché au poids !

8 GO FAST

Pied au plancher !...

5 QUIET ZAIN

Vient de se révéler

4 TRES RUSH

La griffe de « Freddy »

13 CRIMSON LAKE

Régulier

2 CNICHT

Ma trouvaille

Indice de confiance : 2/5