PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + DIMANCHE 18 février VINCENNES







5 ALKALIZER AM



Mon coup de cœur



11 KING SIR KIR



Bis repetita ?...



12 SEIBELLA PARK



Bazirisée !



10 BARIANE JAMES



Nivard en est fan...



4 THIS IS IT



Goop « l’Américain »...



15 BELLAYA



Sur la montante...



16 Baraka de Bougy



Veut se venger !



1 ROMI MMS



Message d’espoirs