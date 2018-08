Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + DIMANCHE 19 août – DEAUVILLE



Je vous donnais le tiercé-quarté de mardi ! Mon coup de cœur 2e à belle cote ce jeudi ! Je donne vendredi soir le tiercé-quarté (167 euros de gains) et je vous avais prévenu que Cristal du Perche (gros favori à 4/1) était douteux !!!... Mon tuyau à l’arrivée samedi à 18/1 !



14 RED TORCH

Mon coup de cœur 18/1

7 PRADARO

Poulain estimé !

3 George the Prince

The King avec Soumi !

8 TIME TO FLY

Course visée

15 MUTTRAH FORT

Le + fort des 3Pantall ?

10 ORANGEFIELD

Vrai métronome...

2 MILLFIELD

Rarement dans les 3

1 ALI SPIRIT

Ma grande trouvaille !

Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 3 GEORGE THE PRINCE (écart 1) 1er mardi ! 4e vendredi.



Base moins solide : 7 PRADARO (écart 0) 2E lundi. 3e mardi. 2e mercredi. 1er samedi !



Favori douteux : 9 DER GRAUE (écart 3) 1er dimanche ! 4e mercredi.



Coup de cœur : 14 RED TORCH (écart 0) 2e jeudi à 10/1. 5e à 18/1 samedi !



Tocard déniché derrière les fagots : 1 ALI SPIRIT (écart 1) 1er à 28/1 vendredi !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 134)



Regrets : 13 PARIGOTE (écart 0) 4e mercredi. 3e samedi.



Cheval au nom rigolo : 13 PARIGOTE (écart 4) 2e dimanche. 4e mardi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 10 ORANGEFIELD (écart 0,0) 1er dimanche. 1er mardi ! 2e vendredi. 2e samedi.



MON ANALYSE :



Nous sommes en pleine période de grosses surprises. Je tente de m’adapter en sortant de mon chapeau des tocards de derrière les fagots. Cela comporte des risques. Cela veut dire aussi que les favoris sont peu solides en ce moment ! Sur la pointe des sabots, je tente un énorme coup de poker avec mon coup de cœur carrément en tête de ma sélection !! Car je sais que Pantall veut à tout prix gagner avec l’un de ses 3 représentants. Comme vous le savez, je suis le grand spécialiste des lignes ! Mes confrères vous disent tous que Pradaro est leur gros favori. Or, ils oublient un peu vite que Red Torch a battu Pradaro à poids égal au printemps. Il vient d’être battu par son rival récemment mais aujourd’hui il le retrouve avec 4 kilos d’avantage ! C’est énorme ! Pour moi, cette « Torch » est un soleil ! Je lui oppose donc son frère ennemi Pradaro car je sais que c’est un poulain estimé. Il vaut certainement mieux qu’un quinté. D’ailleurs les 3 ans me semblent supérieurs aux vieux car ils ont un avenir loin des handicaps... George The Prince a une qualité (sa grande régularité) mais un gros défaut (abonné aux 4e places)... Je sais que c’est son objectif et Christophe Soumillon va faire son maximum pour le faire gagner ! TIME TO FLY est la seconde cartouche Pantall. Lui aussi est estimé et lui aussi peut regarder son avenir avec de grosses ambitions. Son objectif est de commencer par gagner son quinté avant de courir listed et groupes plus tard... MUTTRAH FORT sera-t-il le plus fort des mousquetaires Pantall ? Pourquoi pas, car je sais que son habile entraîneur est en ce moment persuadé de pouvoir gagner son tiercé avec lui... Comme il court pour une fois avec seulement 53,5 kg sur le dos, le cheval peut réaliser un grand coup ! A mon sens, seul un Pantall gagnera... Pour une fois ORANGEFIELD sera spéculatif. Ce métronome a mis beaucoup de temps à gagner d’abord chez nous à Lyon puis récemment dans un quinté référence. Mes confrères pensent qu’il ne va pas supporter la surcharge. Mais comme ici la référence de la course lui permet de courir à 56 kg, je trouve qu’il ne va justement pas la sentir la surcharge ! Donc il va continuer sa bonne série et à plus belle cote ! MILLFIELD est favori et il le mérite car c’est le spécialiste des lignes droites. Mais regardez bien son papier actuel... Il n’a fini qu’une seule et unique fois dans les 3 en 8 sorties... C’est un peu court jeune homme pour être gros favori... Alors pas d’emballement. Enfin, je tente un gros coup avec Ali Spirit qui partira à 40/1 ! J’adore ce cheval car c’est le plus honnête du peloton ! Lui, il n’a jamais jouer à cache-cache avec le handicapeur ! Quand il dispute une course, c’est pour la gagner ! C’est ainsi qu’il a aligné 5 succès d’affilée... Seul un bon cheval peut se permettre une telle prouesse... En plus, il vient d’être acheté. Cela veut dire que sa nouvelle équipe veut se rembourser avec lui au plus vite d’où sa présence au départ...



Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87). Mardi 14 : tiercé (27,40), quarté (7,93). Jeudi 16 : tuyau 2e. Vendredi 17 : tiercé (90,80), quarté (76,30). Samedi 18 : tuyau 5e à 18/1.