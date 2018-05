Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat

Quinté + DIMANCHE 20 MAI – AUTEUIL



GRAND STEEPLE CHASE DE PARIS







13 PERFECT IMPULSE

Entraîneur très chaud

14 EDWARD d’Argent

Véritable métronome

7 BIPOLAIRE

Mon coup de cœur

3 SO FRENCH

Pas à 100%...

11 ON THE GO

2e atout Macaire

2 MILORD THOMAS

Ex grand champion !

5 ROI MAGE

Vise le trône !

10 DJAKADAM

L’X de la course !

Indice de confiance : 3/5