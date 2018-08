Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + DIMANCHE 26 AOUT – DEAUVILLE



Exploit ce jeudi ! Je suis heureux de vous avoir donné le tiercé dans l’ordre en 5 chevaux, le quarté dans l’ordre aussi et le quinté dans le désordre pour un total de 1.185 euros de gains. Vendredi encore le tiercé et le quarté ! C’est le 4e tiercé consécutif que je vous indique !... Samedi quinté surprise avec mon coup de cœur à l’arrivée à 20/1 !



5 YOU ALONE

Une future star !

8 ROSE des VENTS

Le choix Soumillon

2 LA MEDICIS

Une reine en puissance

1 L’INDOMPTABLE

Mon coup de cœur 15/1

11 ZILLIONE SUN

A racheter

14 FOLLEVILLE

En énormes progrès

7 FOR EVER FUN

La meilleure Brandt

6 URBAN POETE

2e cartouche Brandt

Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 5 YOU ALONE (écart 1) 1er mercredi. 5e jeudi. 4e vendredi.



Base moins solide : 8 ROSE DES VENTS (écart 0) 2e lundi. 3e mercredi. 2e samedi.



Favori douteux : 3 GHABNAH (écart 5) 4e dimanche. 4e lundi.



Coup de cœur : 1 L’INDOMPTABLE (écart 0,0,0) 5e à 18/1 samedi ! 3e jeudi à 13/1 ! 1er à 7/1 vendredi ! 5e à 20/1 samedi !



Tocard déniché derrière les fagots : 7 FOR EVER FUN (écart 1) 1er à 18/1 mardi ! 3e jeudi à 13/1 ! 3e vendredi à 14/1 !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 0, écart maximum 134) 4e à 60/1 mercredi ! 5e à 80/1 vendredi !



Regrets : 9 FRENCH RIVIERA (écart 5) 5e à 30/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 1 L’INDOMPTABLE (écart 1) 5e à 30/1 dimanche ! 1er jeudi ! 2e vendredi à 14/1.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 1 L’INDOMPTABLE (écart 1) 3e mercredi. 4e vendredi.



MON ANALYSE :



Que des jolies filles au départ, autant dire que je suis heureux ! La plus belle à mes yeux reste la Fabre YOU ALONE. Elle a été élevée et entraînée pour courir les classiques avant d’aller au haras. Autant dire qu’elle doit au plus vite gagner son tiercé avant de viser plus haut... ROSE DES VENTS semble posséder un gros moteur. Elle fait partie d’un entraînement redoutable. Toute neuve, elle ne peut que progresser ! LA MEDICIS est tenue en haute estime. Son entraîneur la ménage pour justement la faire monter en puissance. C’est une autre candidate à la gagne ! Mon coup de cœur va à L’INDOMPTABLE ! Car je sais qu’elle monte du Midi avec de très gros ambitions. Elle a beaucoup de qualités et doit pouvoir faire mieux qu’un quinté avant la fin de l’année... ZILLIONE SUN est tombée dans tous les pièges dans le récent quinté référence alors qu’elle était favorite. Il faut la racheter car elle va remettre les pendules à l’heure. Elle ne gagnera pas car elle tombe sur de meilleures pouliches. FOLLEVILLE a failli être mon coup de cœur. Mais sa cote est tombée à 6/1 donc aucun intérêt à vous l’indiquer en trouvaille. Elle vient de gagner la queue en trompette ! Lâchée au poids, elle peut encore frapper très fort ! Ensuite, je mets les deux Brandt car les deux peuvent devenir des « vedettes » dans cette catégorie. Leurs chances sont identiques et leur « entraîneuse » est chaude pour les deux !



Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87). Mardi 14 : tiercé (27,40), quarté (7,93). Jeudi 16 : tuyau 2e. Vendredi 17 : tiercé (90,80), quarté (76,30). Samedi 18 : tuyau 5e à 18/1. Mardi 21 : tiercé (109,40). Mercredi 22 : tiercé (11,60). Jeudi 23 : tiercé dans l’ordre en 5 chevaux (197,20), quarté ordre en 6 chevaux (950,04), quinté désordre (38,40), tuyau 3e à 13/1 ! Vendredi 24 : tiercé (50,20), quarté (39,52), tuyau 1er à 7/1 ! Samedi 25 : tuyau 5e à 20/1 !