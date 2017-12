PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + DIMANCHE 31 DECEMBRE VINCENNES



Bon réveillon ! Comme pour Noël, je vais tout faire pour mettre encore des tickets gagnants au pied du sapin histoire de bien commencer l’année ! Bonne année à vous tous et merci de suivre fidèlement mes pronostics !



8 BIRD PARKER



Devenu « Superman »



7 BOLD EAGLE



N’aime plus gagner...



6 PROPULSION



C’est sa course !



2 Belina Josselyn



Bazire est confiant



9 Billie de Montfort



Mon coup de cœur



1 LIONEL



Le + expérimenté



12 Ringostarr Treb



M’a donné raison !



