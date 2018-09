Quinté + DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - LONGCHA

Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat

Quinté + DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - LONGCHAMP



Formidable série d’exploits ! En une semaine depuis dimanche je vous ai donné 6 tiercés dont 4 dans l’ordre, un quarté dans l’ordre et deux quintés ! Pour un total de 932 euros de gains !! Hier tiercé dans l’ordre et mon coup de cœur « lyonnais » gagnant !!! Je disais d’ailleurs à mes amis lyonnais de jouer notre coqueluche régional Calin de Morge à cheval gagnant et placé... Bingo ! Je disais aussi que Ce Bello Romain allait aligner son 5e succès consécutif... Encore bingo puisque les deux sont premiers sur le poteau...







10 MERIKHA

Mon coup de cœur 14/1

8 IN THE LOPE

Poulain très estimé !

9 SARENDAM

Entraîneur confiant

3 ZOUK

Course visée !

4 MIXED MIND

Révélation de l’année !

7 BAGEL

Encore lâché au poids

5 Pump Pump Palace

Lyonnais régulier

1 MAGARI

Bon mais chargé

Indice de confiance : 3/5







Conseils de jeu :



Base solide : 10 MERIKHA (écart 0,0,0,0,0,0) 3e dimanche. 1er mardi. 1er mercredi. 3e jeudi. 2e vendredi. 1er samedi !



Base moins solide : 8 IN THE LOPE à 16/1 (écart 1) 2e dimanche. 1er lundi ! 2e mardi ! 2e mercredi ! 1er jeudi ! 5e vendredi.



Favori douteux : 14 LA MILVA (écart 3) 3e mercredi.



Coup de cœur : 10 MERIKHA (écart 0) 4e à 17/1 lundi ! 5e à 20/1 mercredi. 5e à 26/1 jeudi ! 1er samedi à 7/1 !



Tocard déniché derrière les fagots : 3 ZOUK (écart 2) 4e à 59/1 mercredi !!!!



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 14, écart maximum 134)



Regrets : 6 VENTARON (écart 0) 4e à 70/1 dimanche ! 4e samedi.



Cheval au nom rigolo : 5 PUMP PUMP PALACE (écart 0) 4e à 16/1 lundi. 3e mercredi. 1er samedi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 15 ALLEZ HENRI (écart 0,0) 2e lundi. 5e vendredi. 1er samedi !



Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop (nouvelle rubrique d’un cheval n’ayant pas forcément de grosses chances que l’on pourrait écarter) : 10 MERIKHA (écart 1)



MON ANALYSE :



Je suis heureux de vous avoir donné l’opportunité de voir 6 fois la tête du caissier cette semaine ! Je croise les sabots pour que cela dure !



Ce dimanche, c’est un vrai quinté piège car ils sont au moins 13 à pouvoir prétendre au podium. J’ai pris la décision de préférer nettement les 4 ans car ils gardent une marge de progression face à des vieux qui ne peuvent pas aller plus loin que les handicaps. Je n’ai pas pu mettre tous les 4 ans mais ils vont faire mal !



10 MERIKHA : j’en fais mon coup de cœur car j’hallucine lorsque je vois que mes confrères vous l’annoncent à 14/1 ! C’est un poulain de l’écurie la plus classique de France ! Il est piloté par Guyon en énorme réussite dans les quintés. Ce jockey, comme d’autres, sait que l’on se met en selle pour la gagne lorsque l’on monte pour Monsieur André Fabre ! Ce cheval vaut certainement mieux qu’un tiercé car sinon il aurait quitté depuis longtemps la cour du Grand...



8 IN THE LOPE : lui aussi mériterait d’être mon coup de cœur. Car sa cote est incroyable à 16/1 ! Mes confrères se mettent le pénétromètre dans l’œil... Car il est évident que c’est un poulain tenu en très haute estime. Il a été jugé digne de courir dans les Emirats à Dubaï cet hiver. Il y court bien en se plaçant... Après deux courses gentilles en France, son « entraîneuse » semble avoir visé l’épreuve ! Car son cheval vaut beaucoup mieux qu’un quinté. Alors je sens que vous allez vous frotter les sabots en touchant mes deux bases en couplé à belles cotes !!!



9 SARENDAM : m’avait permis l’an dernier de vous donner un énorme tiercé dans l’ordre ! Je ne l’oublie et je lui reste fidèle. Son ex-entraîneur a pris sa retraite. Son habile nouveau mentor affiche une belle confiance. Le poulain arrive lui aussi au top sur une course visée ! Il va faire très mal. Il est annoncé à 11/1... On tient peut-être là un tiercé de rêve...



3 ZOUK : je poursuis ma revue d’effectif des 4 ans. Je voulais le mettre plus haut mais son numéro 16 à la corde me refroidit un peu. Ce cheval a le gros mérite de toujours, toujours finir dans les 5 ! C’est donc un coup sûr dans le quinté. Mes confrères l’annoncent à 18/1... Je me demande comment ils peuvent passer à côté d’une telle évidence... Pour ma part, j’aime prendre des risques. Alors je suis très chaud avec Zouk. C’est de la grosse « machine » à sous...



4 MIXED MIND : j’aime bien les chevaux comme lui qui tirent la langue au handicapeur à chacune des victoires qu’ils alignent... Cela fait du bien aux hommes de plomb qui se plantent régulièrement ! Lui, c’est carrément la révélation de l’année. Comme il ne voulait pas mourir en haies, il s’est dit qu’il fallait qu’il brille en plat... Aidons-le à sauver sa peau car il n’a visiblement plus envie de risquer sa vie à Auteuil...



7 BAGEL : j’ai toujours dit que le handicapeur ne le mettait pas à sa vraie valeur. Et il me donne régulièrement raison en gagnant. Il vient de le faire dans un tiercé référence. Il le refera quand il veut... Surtout qu’Hammond, son entraîneur, a visé la course en présentant deux chevaux. C’est le préféré des deux.



5 PUMP PUMP PALACE : c’est un lyonnais et je me dois d’être chauvin. Il a en plus le mérite de répéter toutes ses courses. Certains de mes confrères le placent en tête. Moi je ne le vois pas du tout gagnant car il va tomber sur des os... Il sera dans les 5 mais plus près du 5e rang que du 2e ...



1 MAGARI : c’est une bête à tiercé confiée à une autre bête de quinté Christophe Soumillon. Notre cravache d’or déclarait qu’il était « battu par le poids » la dernière fois. Je sais qu’il va redire la même chose au passage du poteau. Je le vois dans les 5 mais derrière mes préférés.



J’ai beaucoup de regrets... Le principal va à VENTARON car son entraîneur traverse l’Europe pour honorer l’engagement avec une certaine confiance car son cheval est sur la montante. BODY SCULPT m’a beaucoup déçu la dernière fois. Elle avait couru en Groupe 1 l’an dernier. On lui doit le respect. LA MILVA a couru comme une jument défraîchie après une dure campagne à ce niveau la dernière fois. Le lot est plus relevé. Mais son entraîneur espère qu’elle va se racheter.



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 ! Vendredi 7 : tiercé (19,30). Samedi 8 : tiercé ordre (81,90), tuyau gagnant à 7/1 !



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !