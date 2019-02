Quinté + Dimanche 10 février - Vincennes

2 CROMA du GUIBEL Vas-y Francky Nivard ! 13 CYRIEL d’ATOM Beaucoup d’affinités... 7 ALABAMA BLUE La maestria Bazire 11 BLEU CIEL Pas un soleil !... 18 VIXEL Mon coup de cœur 16/1 16 BEACH JULRY Coqueluche régionale 17Balzac de Souvigné + brillant que tenace 14 BIG BOSS Lyonnais malchanceux

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + DIMANCHE 10 février 2019 – VINCENNESRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 4/5Conseils de jeu :Base solide : 2 CROMA du GUIBEL (écart 0) 4e dimanche. 5e lundi. 3e mardi. 2e mercredi. 2e jeudi. 3e samedi.Base moins solide : 13 CYRIEL d’ATOM (écart 1) 3e mercredi. 4e vendredi.Favori douteux : 6 BALZAC n’a plus la pointure d’un quinté à Paris (écart 2) 3e jeudi.Coup de cœur : 18 VIXEL (écart 17)Tocard déniché derrière les fagots : 7 ALABAMA BLUE avec JMB (écart 2) 2e à 30/1 dimanche ! 5e jeudi.Chevaux à rayer : 1 BORIS DE KARA et 15 BORA BORA JIEL (écart 6, écart maximum 134) 4e samedi.Regrets : 10 VEGAS des PRES vient de gagner la course de sa vie mais rend 25 m avec ses fers... Cela fait beaucoup surtout qu’il est mal engagé ! (écart 2) 5e mardi. 3e jeudi.Cheval au nom rigolo : 4 BONHEUR NOCTURNE (écart 0,0) 5e lundi. 5e vendredi. 2e à 48/1 samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 18 VIXEL (écart 6)Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter 5 BARON DE MAJUAG (écart 10)La pêche à la ligne : Vincennes 31 janvier dans un quinté + relevé : 4e Beach Julry, 5e Balzac de Souvigné,