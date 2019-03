Quinté + Dimanche 10 mars - Cagnes sur Mer

8 CASH AND GO En gros retard de gains 9 Viking Fromentro L’objectif Levesque ! 5 BALDI STAR La course visée ! 10 Bilooka du Boscail Mon chouchou ! 3 CARLO de CARSI De gros moyens 4 USAIN HENNA En manqueD’« avoine » 7 BOLT Tout ou rien ! 2 Antoine du Bourg Ma grande trouvaille !!

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + DIMANCHE 10 mars 2019 – CAGNES SUR MERRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 8 CASH AND GO (écart 2 – 35 fois à l’arrivée sur 43 quintés courus) 4e dimanche. 4e jeudi.Base moins solide : 9 VIKING FROMENTRO (écart 0) 1er lundi ! 3e mardi. 3e jeudi. 2e samediFavori douteux : 12 COLONEL BOND (écart 0) 3e dimanche. 4e mercredi. 5e samedi.Coup de cœur : 10 bilooka du boscail (écart 0,0) 5e vendredi. 1er samedi !!Tocard déniché derrière les fagots : 2 Antoine du Bourg (écart 1) 2e dimanche à 15/1. 5e mercredi. 4e 30/1 vendredi !!Chevaux à rayer : 13 ARTHURO BOY (écart 20, écart maximum 134)Regrets : 14 VENEZIA DE MAI car Franck Nivard la met en dernier dans son prono, ce n’est pas bon signe (écart 5) 3e dimanche. 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 2 ANTOINE DU BOURG (écart 0) 4e mardi. 1er samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 8 cash and go (écart 3) 1er dimanche à 18/1. 4e mercrediDur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 Vivaldi du Vivrot (écart 0,0) 5e lundi. 3e à 70/1 vendredi ! 2e samedi !