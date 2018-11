Quinté + DIMANCHE 11 NOVEMBRE – AUTEUIL



Samedi j’étais le seul journaliste en France à vous prévenir que François Rohaut avait visé le quinté ! Résultat ses deux élèves dont mon coup de cœur sont dans les 5 à des cotes de 15 et 25/1 ! J’ai même entendu à la télé que les chevaux du bas de tableau n’avaient pas de chance...

C’est ainsi que je vous donne le gros tiercé-quarté en 4 chevaux seulement et le quinté !! On rajoute dans notre tirelire le gros quinté de mardi (798 euros), le tiercé dans l’ordre mercredi et le quarté (253,00) et le tiercé dans l’ordre de vendredi soir (253 euros)... Je vous ai fait gagner cette semaine 2.057 euros ! Qui dit mieux ?...



Merci d’être de plus en plus nombreux à me suivre notamment sur le site internet de Lyon 1è (90.2 fm) avec 3.000 vues par jour !



14 EDEN du SEUIL Mon coup de cœur 35/1 13 ERAGONE Un futur champion ! 1 EXTREME NOUBA On va faire la fête ! 2 Cocolegustachocho Le + expérimenté ! 3 SACHA de l’ELFE Vient de s’envoler... 7 ENIOCANTO Récente révélation 5 ENJEU d’ARTHEL Invaincu ! Invincible ? 12 Redwillow Imperial Monte en puissance…

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 13 ERAGONE (écart 0) 1er dimanche ! 3e mardi. 1er mercredi ! 3e jeudi. 1er samedi !

Base moins solide : 1 EXTREME NOUBA (écart 0,0) 2e lundi. 2e mardi. 1er vendredi ! 4e samedi.

Favori douteux : 11 ELISA DES OBEAUX (écart 2) 5e jeudi.

Coup de cœur : 14 EDEN DU SEUIL (écart 0) 4e à 10/1 dimanche ! 4e à 14/1lundi. 1e à 17/1 mardi ! 2e à 31/1 mercredi ! 2e à 15/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 12 REDWILLOW IMPERIAL (écart 1) 4e à 28/1 mardi ! 3e à 27/1 vendredi !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 57, écart maximum 134)



Regrets : 10 ELLIPSE (Écart 6)



Cheval au nom rigolo : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0,0) 5e lundi à 45/1. 2e à 31/1 mercredi. 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0) 3e mercredi. 3e jeudi. 4e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 14 EDEN DU SEUIL (écart 10)

La pêche à la ligne : Auteuil 25 octobre : 2e Eniocanto, 3e Eragone, 5e Redwilow Impérial, 7e Dreamy (Cela donne le jumelé gagnant de lundi et un 2/4 rémunérateur avec des cotes de 17 et 28/1 mardi ! Et le 2/4 de mercredi avec les deux Bazire ; c’est le couplé de jeudi ! Cela donne Badia à 25/1 samedi)



MON ANALYSE :



14 EDEN DU SEUIL : Eh ! Toc, toc, toc !!! Nous sommes dimanche... Et que se passe-t-il les dimanches à Auteuil dans les quintés ?... Eh bien de grosses surprises ! Alors courageusement, je prends le risque calculer de vous indique ce cheval annoncé à 35/1 en coup de cœur ! Pourquoi ? Parce que son entraîneur a visé la course avec ses deux représentants. Cet animal a exactement la même valeur que son compagnon de box le favori Coco et il en reçoit 5 kg ! Son mentor est certain de gagner son tiercé avec lui très vite ! Alors pourquoi pas dès aujourd’hui ? Son cheval est encore tendre mais je pense que son poids peut lui permettre de lui faire pousser des ailes... Allez Pégase !!

13 ERAGONE : C’est un peu l’Arlésienne car cela fait trois mois que l’on me dit que c’est le crack de l’écurie et qu’il va gagner au niveau groupe ! Pour le moment je vous ai fait plonger une première fois et il nous a remboursé le coup suivant. Si les bruits sont justifiés, il peut et il doit gagner la queue en trompette car le handicapeur lui donne la course !!!

1 EXTREME NOUBA : Va-t-on faire la fête avec lui ? Oui mais avec des cacahuètes... Son habile entraîneur, un maître de l’obstacle, le tient en très haute estime ! C’est un cheval de groupe et non de gros handicap. Il vient malgré tout de contrarier son mentor dans un classique. Il revient à de plus justes ambitions dans un lot largement dans ses cordes. Il doit finir dans les 3 !

2 COCOLEGUSTACHOCHO : J’ai été l’un des premiers à vous le recommander avant qu’il se révèle la star des tiercés d’obstacles ! Là, il nous revient égal à lui-même. Il a les moyens de gagner mais son compagnon de box peut lui ravir la vedette... Comme hier avec François Rohaut, je crois qu’il va mettre les deux à l’arrivée !

3 SASHA de l’ELFE : Il vient de s’envoler en ridiculisant l’opposition dont Easter Boy le numéro 16 ! Son poids n’est pas un cadeau mais son style fut si autoritaire qu’il doit pouvoir confirmer à ce niveau. Je pense d’ailleurs que les mâles sont supérieurs aux filles que j’ai écartées de ma sélection. J’assume ce risque car à mon sens les filles sont encore trop tendres pour une telle joute !

7 ENIOCANTO : Il vient de me casser tous mes jeux en créant une énorme surprise par sa 2e place dans le quinté référence. Une telle perf doit être confirmée. Je le sens bien. Surtout qu’il a encore dû progresser. Il va se montrer redoutable puisque c’est le papier de la course !

5 ENJEU d’ARTHEL : Il est tout simplement invaincu en deux sorties. Certes, ses victoires sont au détriment de chèvres... Mais on ne connaît pas ses limites. Si c’est un champion alors il va rester invincible ! S’il veut faire carrière dans les handicaps alors il n’a pas du tout intérêt à gagner ! A vous de choisir le bon scénario...

12 REDWILLOW IMPERIAL : C’est ma grande trouvaille et mon tocard de derrière les fagots annoncé bizarrement à 20/1 ! Encore une fois mes confrères se mettent le pénétromètre dans l’œil ! En effet, c’est un cheval estimé qui se concentre essentiellement sur Auteuil ! Ce qui est très rare... Après un essai raté dans un quinté référence le 4 octobre, il vient d’afficher de nets progrès en finissant 5e d’un tiercé de même valeur que celle du jour ! Il ne peut que répéter et se montrer encore plus dangereux. Je l’ai mis un peu bas dans mon prono, je vous invite à me remonter les bretelles... LOL !



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !!





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + DIMANCHE 11 NOVEMBRE – AUTEUILSamedi j’étais le seul journaliste en France à vous prévenir que François Rohaut avait visé le quinté ! Résultat ses deux élèves dont mon coup de cœur sont dans les 5 à des cotes de 15 et 25/1 ! J’ai même entendu à la télé que les chevaux du bas de tableau n’avaient pas de chance...C’est ainsi que je vous donne le gros tiercé-quarté en 4 chevaux seulement et le quinté !! On rajoute dans notre tirelire le gros quinté de mardi (798 euros), le tiercé dans l’ordre mercredi et le quarté (253,00) et le tiercé dans l’ordre de vendredi soir (253 euros)... Je vous ai fait gagner cette semaine 2.057 euros ! Qui dit mieux ?...Merci d’être de plus en plus nombreux à me suivre notamment sur le site internet de Lyon 1è (90.2 fm) avec 3.000 vues par jour !Indice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 13 ERAGONE (écart 0) 1er dimanche ! 3e mardi. 1er mercredi ! 3e jeudi. 1er samedi !Base moins solide : 1 EXTREME NOUBA (écart 0,0) 2e lundi. 2e mardi. 1er vendredi ! 4e samedi.Favori douteux : 11 ELISA DES OBEAUX (écart 2) 5e jeudi.Coup de cœur : 14 EDEN DU SEUIL (écart 0) 4e à 10/1 dimanche ! 4e à 14/1lundi. 1e à 17/1 mardi ! 2e à 31/1 mercredi ! 2e à 15/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 12 REDWILLOW IMPERIAL (écart 1) 4e à 28/1 mardi ! 3e à 27/1 vendredi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 57, écart maximum 134)Regrets : 10 ELLIPSE (Écart 6)Cheval au nom rigolo : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0,0) 5e lundi à 45/1. 2e à 31/1 mercredi. 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0) 3e mercredi. 3e jeudi. 4e samedi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 14 EDEN DU SEUIL (écart 10)La pêche à la ligne : Auteuil 25 octobre : 2e Eniocanto, 3e Eragone, 5e Redwilow Impérial, 7e Dreamy (Cela donne le jumelé gagnant de lundi et un 2/4 rémunérateur avec des cotes de 17 et 28/1 mardi ! Et le 2/4 de mercredi avec les deux Bazire ; c’est le couplé de jeudi ! Cela donne Badia à 25/1 samedi)MON ANALYSE :14 EDEN DU SEUIL : Eh ! Toc, toc, toc !!! Nous sommes dimanche... Et que se passe-t-il les dimanches à Auteuil dans les quintés ?... Eh bien de grosses surprises ! Alors courageusement, je prends le risque calculer de vous indique ce cheval annoncé à 35/1 en coup de cœur ! Pourquoi ? Parce que son entraîneur a visé la course avec ses deux représentants. Cet animal a exactement la même valeur que son compagnon de box le favori Coco et il en reçoit 5 kg ! Son mentor est certain de gagner son tiercé avec lui très vite ! Alors pourquoi pas dès aujourd’hui ? Son cheval est encore tendre mais je pense que son poids peut lui permettre de lui faire pousser des ailes... Allez Pégase !!13 ERAGONE : C’est un peu l’Arlésienne car cela fait trois mois que l’on me dit que c’est le crack de l’écurie et qu’il va gagner au niveau groupe ! Pour le moment je vous ai fait plonger une première fois et il nous a remboursé le coup suivant. Si les bruits sont justifiés, il peut et il doit gagner la queue en trompette car le handicapeur lui donne la course !!!1 EXTREME NOUBA : Va-t-on faire la fête avec lui ? Oui mais avec des cacahuètes... Son habile entraîneur, un maître de l’obstacle, le tient en très haute estime ! C’est un cheval de groupe et non de gros handicap. Il vient malgré tout de contrarier son mentor dans un classique. Il revient à de plus justes ambitions dans un lot largement dans ses cordes. Il doit finir dans les 3 !2 COCOLEGUSTACHOCHO : J’ai été l’un des premiers à vous le recommander avant qu’il se révèle la star des tiercés d’obstacles ! Là, il nous revient égal à lui-même. Il a les moyens de gagner mais son compagnon de box peut lui ravir la vedette... Comme hier avec François Rohaut, je crois qu’il va mettre les deux à l’arrivée !3 SASHA de l’ELFE : Il vient de s’envoler en ridiculisant l’opposition dont Easter Boy le numéro 16 ! Son poids n’est pas un cadeau mais son style fut si autoritaire qu’il doit pouvoir confirmer à ce niveau. Je pense d’ailleurs que les mâles sont supérieurs aux filles que j’ai écartées de ma sélection. J’assume ce risque car à mon sens les filles sont encore trop tendres pour une telle joute !7 ENIOCANTO : Il vient de me casser tous mes jeux en créant une énorme surprise par sa 2e place dans le quinté référence. Une telle perf doit être confirmée. Je le sens bien. Surtout qu’il a encore dû progresser. Il va se montrer redoutable puisque c’est le papier de la course !5 ENJEU d’ARTHEL : Il est tout simplement invaincu en deux sorties. Certes, ses victoires sont au détriment de chèvres... Mais on ne connaît pas ses limites. Si c’est un champion alors il va rester invincible ! S’il veut faire carrière dans les handicaps alors il n’a pas du tout intérêt à gagner ! A vous de choisir le bon scénario...12 REDWILLOW IMPERIAL : C’est ma grande trouvaille et mon tocard de derrière les fagots annoncé bizarrement à 20/1 ! Encore une fois mes confrères se mettent le pénétromètre dans l’œil ! En effet, c’est un cheval estimé qui se concentre essentiellement sur Auteuil ! Ce qui est très rare... Après un essai raté dans un quinté référence le 4 octobre, il vient d’afficher de nets progrès en finissant 5e d’un tiercé de même valeur que celle du jour ! Il ne peut que répéter et se montrer encore plus dangereux. Je l’ai mis un peu bas dans mon prono, je vous invite à me remonter les bretelles... LOL !Résultats :Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !!