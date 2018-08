Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + Dimanche 12 août – Deauville







14 CONTORTIONISTE



Mon coup de cœur 13/1



11 BODY SCULPT



Beaucoup de classe !



6 WALEC



Course visée !!



4 Maximum Aurelius



Mini cote Maxi perf !



2 MAGARI



Vole à l’écurie...



13 GOUREL



Un poids cadeau !!



9 DIWAN SENORA



Véritable métronome



1 NICE TO SEE YOU



Ma grande trouvaille !



Indice de confiance : 2/5