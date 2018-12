Quinté + DIMANCHE 16 Décembre – VINCENNES



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !!

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...

CRITERIUM DES 3 ANS



12Face Time Bourbon N°1 de sa génération 10 FELICIANO Le dauphin du roi... 15 FLY WITH US La forme Lebourgeois 11 FRIC DU CHENE Le Fric, c’est chic ! 13 FEND LA BISE Mon coup de cœur 33/1 14 FOLELLI Une fille dans le vent 3 Falcao de Laurma Label « Duvaldestin » 4 Favorite Fligny Favorite du roi ?...

Indice de confiance : 5/5



Conseils de jeu :



Base solide : 12 FACE TIME BOURBON (écart 0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi !

Base moins solide : 10 FELICIANO (écart 0,0,0,0) 3e dimanche. 3e mardi. 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.

Favori douteux : 8 FIGHTER SMART (écart 3) 4e mardi.

Coup de cœur : 13 FEND LA BISE (écart 0) 2e dimanche à 8/1 ! 4e à 29/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 4 FAVORITE FLIGNY (écart 6)

Chevaux à rayer : 1 FUN QUICK puisque son entraîneur déclare : « je le présente sans ambition »... (écart 78, écart maximum 134)

Regrets : 5 FANINA DES RACQUES car d’habitude je mets toujours Nivard... (Écart 6)

Cheval au nom rigolo : 13 FEND LA BISE (écart 3) 5e à 41/1 dimanche ! 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 fric du chêne (écart 0) 3e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 fun quick (écart 4) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : Vincennes 12 novembre 1er Face Time Bourbon, 2e Feliciano, 3e Fric du Chêne, 4e Fathful, 5e Falcao de Laurma, 6e Fighter Smart, 9e Fakir du Lorault



MON ANALYSE :



12 FACE TIME BOURBON : Selon son entraîneur, il suit les illustres traces d’un certain Bold Eagle ! La référence est flatteuse pour ce cheval qui ne connaît qu’une seule place : la première ! Il ne craint que lui-même. Encore une fois, personne ne pourra l’approcher. On peut le jouer gagnant et dormir tranquille. Par contre, vous toucherez des cacahuètes...

10 FELICIANO : Philippe Hallaire est bien armé avec certainement ses deux chevaux dans le quarté voire le tiercé ! C’est le meilleur des deux, donc le préféré. Ce grand classique est son objectif. C’est toujours bon à prendre pour sa future carrière d’étalon !

15 FLY WIHT US : Je l’ai mise très haut car je suis un fan de Lebourgeois. Grâce à ce driver en très grande forme, je viens de vous donner hier un joli coup de cœur à 29/1 ! Là encore, il se retrouve aux commandes de la plus riche de la course... La logique mathématique voudrait que ce soit la meilleure ! Alors attention à lui et à elle !

11 FRIC DU CHENE : Comme le Fric, c’est chic, on va le jouer sans modération. Il vient coup sur coup de figurer dans les deux épreuves référence. Je le sens bien. On va palper les billets grâce à lui ! Bingo...

13 FEND LA BISE : En découvrant les partants, je me suis tout de suite dit que c’était obligatoirement mon coup de cœur avec un nom pareil ! Plus sérieusement, son papier lui donne certains espoirs. Bien sûr, elle est barrée pour le tiercé. Mais son courage peut lui permettre de profiter de la moindre défaillance... Annoncée à 33/1 voire plus, elle peut corser les petits rapports...

14 FOLELLI : Les filles vont tenter de faire souffrir les mâles normalement supérieurs au départ sans être macho. C’est une pure logique cheval surtout lorsqu’ils sont jeunes. Par galanterie, je vous la recommande car elle met toujours son cœur sur la piste... Elle a le niveau. Plus les favoris se monteront fautifs, plus elle entrera dans le quinté...

3 FALCAO DE LAURMA : Il est tenu en haute estime par le redoutable clan Duvaldestin. Maintenant son mentor ne cache pas qu’il arrive tout juste à maturité. Il sera encore meilleur l’an prochain. Une place peut lui revenir à une cote spéculative...

4 FAVORITE FLIGNY : Sera-t-elle la « favorite » du roi ? Pour mes confrères, elle en a les moyens car elle reste sur deux sorties magnifake ma chérie ! Maintenant, elle boxe dans la cour des grands. Il s’agit d’un classique avec le gratin au départ... Il ne faut donc pas s’emballer même si elle aura forcément de nombreux prétendants…



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 !





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + DIMANCHE 16 Décembre – VINCENNESJe vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !!Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...CRITERIUM DES 3 ANSIndice de confiance : 5/5Conseils de jeu :Base solide : 12 FACE TIME BOURBON (écart 0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi !Base moins solide : 10 FELICIANO (écart 0,0,0,0) 3e dimanche. 3e mardi. 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.Favori douteux : 8 FIGHTER SMART (écart 3) 4e mardi.Coup de cœur : 13 FEND LA BISE (écart 0) 2e dimanche à 8/1 ! 4e à 29/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 4 FAVORITE FLIGNY (écart 6)Chevaux à rayer : 1 FUN QUICK puisque son entraîneur déclare : « je le présente sans ambition »... (écart 78, écart maximum 134)Regrets : 5 FANINA DES RACQUES car d’habitude je mets toujours Nivard... (Écart 6)Cheval au nom rigolo : 13 FEND LA BISE (écart 3) 5e à 41/1 dimanche ! 3e mardi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 fric du chêne (écart 0) 3e samedi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 fun quick (écart 4) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.La pêche à la ligne : Vincennes 12 novembre 1er Face Time Bourbon, 2e Feliciano, 3e Fric du Chêne, 4e Fathful, 5e Falcao de Laurma, 6e Fighter Smart, 9e Fakir du LoraultMON ANALYSE :12 FACE TIME BOURBON : Selon son entraîneur, il suit les illustres traces d’un certain Bold Eagle ! La référence est flatteuse pour ce cheval qui ne connaît qu’une seule place : la première ! Il ne craint que lui-même. Encore une fois, personne ne pourra l’approcher. On peut le jouer gagnant et dormir tranquille. Par contre, vous toucherez des cacahuètes...10 FELICIANO : Philippe Hallaire est bien armé avec certainement ses deux chevaux dans le quarté voire le tiercé ! C’est le meilleur des deux, donc le préféré. Ce grand classique est son objectif. C’est toujours bon à prendre pour sa future carrière d’étalon !15 FLY WIHT US : Je l’ai mise très haut car je suis un fan de Lebourgeois. Grâce à ce driver en très grande forme, je viens de vous donner hier un joli coup de cœur à 29/1 ! Là encore, il se retrouve aux commandes de la plus riche de la course... La logique mathématique voudrait que ce soit la meilleure ! Alors attention à lui et à elle !11 FRIC DU CHENE : Comme le Fric, c’est chic, on va le jouer sans modération. Il vient coup sur coup de figurer dans les deux épreuves référence. Je le sens bien. On va palper les billets grâce à lui ! Bingo...13 FEND LA BISE : En découvrant les partants, je me suis tout de suite dit que c’était obligatoirement mon coup de cœur avec un nom pareil ! Plus sérieusement, son papier lui donne certains espoirs. Bien sûr, elle est barrée pour le tiercé. Mais son courage peut lui permettre de profiter de la moindre défaillance... Annoncée à 33/1 voire plus, elle peut corser les petits rapports...14 FOLELLI : Les filles vont tenter de faire souffrir les mâles normalement supérieurs au départ sans être macho. C’est une pure logique cheval surtout lorsqu’ils sont jeunes. Par galanterie, je vous la recommande car elle met toujours son cœur sur la piste... Elle a le niveau. Plus les favoris se monteront fautifs, plus elle entrera dans le quinté...3 FALCAO DE LAURMA : Il est tenu en haute estime par le redoutable clan Duvaldestin. Maintenant son mentor ne cache pas qu’il arrive tout juste à maturité. Il sera encore meilleur l’an prochain. Une place peut lui revenir à une cote spéculative...4 FAVORITE FLIGNY : Sera-t-elle la « favorite » du roi ? Pour mes confrères, elle en a les moyens car elle reste sur deux sorties magnifake ma chérie ! Maintenant, elle boxe dans la cour des grands. Il s’agit d’un classique avec le gratin au départ... Il ne faut donc pas s’emballer même si elle aura forcément de nombreux prétendants…Résultats :Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 !