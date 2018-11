Quinté + DIMANCHE 18 NOVEMBRE – VINCENNES



Je vous avais dit que je ne donnerai pas samedi et de ne pas jouer... J’ai tenu mes promesses ! LOL...

Pour mes amis turfistes lyonnais, venez fêter les 10 ans de mon association humanitaire donner la main-don de soice dimanche 18 novembre de 17h à 21h00 au publes Poupées Russes 15 rue Mercière Lyon centre. Entrée gratuite, show hypnose et concert... Apportez effets chauds pour les sans-abri.



15 BOLD EAGLE Crack de légende !!! 5Délia du Pommereux 1e révélation de l’hiver 3 Davidson du Pont Le préféré de Bazire 14 BIRD PARKER Authentique champion 11 VALKO JENILAT Mon coup de cœur 20/1 10 CARAT WILLIAMS Mieux que l’an dernier 4 CASH GAMBLE Répète ses exploits ! 1 DAY OR NIGHT IN 2e coup de cœur 75/1

Indice de confiance : 4/5



Conseils de jeu :



Base solide : 15 BOLD EAGLE (écart 0,0,0) 1er lundi ! 1er mardi ! 5e jeudi. 2e vendredi. 5e samedi.

Base moins solide : 5 DELIA DU POMMEREUX (écart 0) 4e jeudi. 4e samedi.

Favori douteux : 13 BELLINA JOSSELYN car JMB veut qualifier l’autre. Elle ne doit donc pas finir dans les 3 premiers ! (écart 2) 2e mardi. 1er jeudi !

Coup de cœur : 11 VALKO JENILAT et 1 DAY OR NIGHT IN (écart 3) 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 1 DAY OR NIGHT IN (écart 2) 1er dimanche à 15/1 ! 2e à 20/1 jeudi !

Chevaux à rayer : 6 ALPHA SALTOR (écart 59, écart maximum 134)

Regrets : 9 UZA JOSSELYN toujours capable d’un exploit mais décevante dernièrement (Écart 0) 5e à 70/1 lundi !!! 1er à 20/1 samedi !

Cheval au nom rigolo : 8 charly du noyer (écart 5) 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 15 BOLD EAGLE (écart 1) 2e à 20/1 jeudi ! 4e vendredi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 6 ALPHA SALTOR (écart 0) 5e à 70/1 lundi ! 4e samedi.

La pêche à la ligne : Vincennes 31 octobre : 2e Carat Williams, 3e Cash Gamble, 5e Uza Josselyn, 7e Tony Gio (cela donne le 2/4 de samedi)



MON ANALYSE :



15 BOLD EAGLE : Avec lui, je reste le seul et unique journaliste français à vous avoir annoncé toutes ses défaites d’août 2017 à février 2018 puisque j’avais bien vu qu’il avait pris un sacré coup au moral en Suède ! Depuis, il a retrouvé son âme... Il se remet à gagner. Je me suis donc réconcilié avec lui. Là, je ne vois pas qui pourrait le battre ?...

5 DELIA du POMMEREUX : Elle n’était pas prête la dernière fois et son entraîneur n’était pas vraiment chaud. Résultat, elle gagne la queue en trompette en ridiculisant le favori de Bazire ! Cette fois, elle est annoncée au top ! Vous imaginez la suite... Je la mets très haut car son entraîneur veut la qualifier au plus vite pour le prix d’Amérique. Pour cela, il faut qu’elle finisse dans les 3 premiers ! Elle va le faire...

3 DAVIDSON DU PONT : Jean-Michel Bazire veut en faire son cheval pour le prix d’Amérique. Le célèbre driver avoue qu’il l’a mené à l’envers la dernière fois mais qu’il aurait fini au mieux second. Donc je respecte l’ordre du prix Marcel Laurent. Là, JMB veut le qualifier pour l’Amérique fin janvier. Cela veut dire que son cheval doit finir obligatoirement dans les 3 ! JMB n’est pas un homme à rater ses objectifs. Il ne cache pas que cette course n’est pas pour sa Bélina qui attendra le coup suivant... Vous êtes prévenus...

14 BIRD PARKER : C’est un très grand champion. Il a eu le malheur de naître la même année que le phénomène de tous les temps Bold Eagle ! Maintenant, on sait depuis l’hiver dernier qu’il peut se payer le luxe de battre son grand rival. Comme il ne va pas se couper la gorge au début du meeting, j’estime qu’il ne va pas se mettre dans le rouge... Donc, il ne gagnera pas.

11 VALKO JENILAT : C’est le tenant du titre puisqu’il avait gagné cette préparatoire au prix d’Amérique l’an dernier. Comme on l’annonce à 20/1, j’en fais mon coup de cœur ! Son courage, son expérience et son aptitude au parcours doivent l’amener à l’arrivée. Il a plus de chance ici que dans l’épreuve phare de fin janvier. Il ne doit donc pas rater son premier objectif de l’hiver. Son entraîneur veut afficher le jumelé gagnant et pourquoi pas le tiercé avec tous ses élèves...

10 CARAT WILLIAMS : Leader de sa génération, il s’est complètement planté l’hiver dernier en combattant face aux meilleurs. Il était encore trop tendre... Depuis, il a repris du moral. Ce champion revient bien dans sa tête au bon moment. Il doit se montrer à la hauteur surtout que cette course est plus facile pour lui sans les grands champions internationaux...

4 CASH GAMBLE : C’est le papier de la course ! Il vient de battre quelques-uns de ses rivaux du jour à savoir Uza Josselyn, Tony Gio (2 fois), Valko Jénilat et Akim du Cap Vert ! Il finit coup sur coup dans le dos des favoris Carat Williams et Bird Parker ! Sa cote sera spéculative. Profitez-en car je le vois bien finir 4e ou 5e à très belle cote !

1 DAY OR NIGHT IN : C’est certainement la plus grande trouvaille de mon meeting d’hiver ! Annoncé à 75/1, je me lâche en vous l’indiquant en coup de cœur ! Personne, dans la presse française, n’est capable d’être aussi fou que moi avec lui ! Alors pourquoi vous l’indiquer ? Tout simplement par le fait qu’il vient de réaliser un exploit dans son pays pour sa rentrée. Il a pulvérisé tout le monde ! Déjà l’an dernier, il rêvait de courir le prix d’Amérique... Il a dû vite changer son fusil d’épaule. Il revient en France encore plus fort et tout aussi ambitieux ! Regardez bien le passé de la course. En 2017 Shadow Gar finit 5e à 53/1 ! Et en 2016 Trébol finit 5e à 150/1 !!! Cela veut dire que les statistiques sont en faveur de mon coup de folie…



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1.





