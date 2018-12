Quinté + DIMANCHE 2 Décembre – VINCENNES



Finale du Grand National du Trot



17 CLEANGAME Le « gilet » jaune ! 14 CEYLAN DAIRPET C’est rapide avec lui... 16 BLE DU GERS 2e cartouche Bazire !! 12 BALFOUR Engagement de rêve... 1 COLONEL Mon coup de cœur 20/1 6 CICERO NOA Entourage confiant 4 Copernic de Play Je l’estime beaucoup 18 VENOSC de MINEL Capable d’un exploit !

Indice de confiance : 4/5



Conseils de jeu :



Base solide : 17 CLEANGAME (écart 0) 5e samedi.

Base moins solide : 14 CEYLAN DAIRPET (écart 7)

Favori douteux : 5 BONNE COPINE car le lot est plus relevé pour elle malgré Nivard (écart 2) 2e mercredi.

Coup de cœur : 1 COLONEL (écart 0,0,0) 3e à 14/1 dimanche. 3e mercredi ! 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 18 VENOSC DE MINEL (écart 2) 5e lundi ! 1er à 15/1 mercredi !

Chevaux à rayer : 8 DISCOURS JOYEUX car même son entraîneur n’y croit pas... (écart 69, écart maximum 134)

Regrets : 11 VIKING FROMENTRO très bien engagé (Écart 3) 4e lundi.

Cheval au nom rigolo : 5 bonne copine (écart 0,0) 2e lundi. 3e vendredi ! 1er samedi !

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 BALFOUR (écart 0,0) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 5 BONNE COPINE (écart 10)

La pêche à la ligne : Classement général du Grand National : 1er Cleangame 108 pts, 2e Ceylan Dairpet 60 pts, 3e Balando 28 pts, 5e Blues des Landiers et Bonne Copine 21 pts... Mauquenchy 21 novembre : 1er Ceylan Dairpet, 2e Balfour, 3e Bonne Copine, 4e Aufor de Mire, 8e Discours Joyeux



MON ANALYSE :



17 CLEANGAME : Il s’affirme comme le meilleur hongre du monde au fil de ses victoires... Avec lui, on serait en droit de demander l’ouverture du prix d’Amérique aux sans rien... Car un tel animal mérite de briller au plus haut niveau. Encore une fois, je dis et je répète qu’il faut tout ouvrir aux champions et ne plus faire de discrimination ! Ce Bazire est imbattable ! C’est l’écrasant « Gilet jaune » pardon maillot jaune du GNT !

14 CEYLAN DAIRPET : c’est le magnifique dauphin du roi Bazire ! Il a démontré qu’il est moins sûr dans ses allures que le champion. Il ne peut donc pas espérer la moindre revanche. On lui demande simplement de finir second pour faire un champ réduit au tiercé avec mes deux favoris.

16 BLE DU GERS : Jean-Michel Bazire a visé cette finale avec ses trois représentants et j’estime qu’il va mettre ses trois mousquetaires dans les 5 ! Ce très bon cheval évite pour l’instant les grosses pointures et parvient à suivre un programme jonché de belles victoires ! Il récolte les lauriers de sa classe pratiquement une fois sur deux...

12 BALFOUR : Bizarrement son entraîneur affiche ses craintes par rapport à la grande piste et aux pluies annoncées. Son cheval n’aime pas patauger dans la gadoue... Pourtant, n’oublions pas que c’est le plus rapide de tous et qu’il s’élance avec 25 m d’avantage sur les deux gros favoris. Il découvre ici un engagement de rêve. Il est barré pour la gagne mais j’estime qu’il doit se montrer à la hauteur... Il ne peut pas laisser passer une telle occasion...

1 COLONEL : J’en fais mon coup de cœur car c’est le plus spéculatif des trois Bazire ! JMB l’estime. Il vient de se balader chez nous à Lyon... Sa forme est superbe ! Cerise sur le gâteau, il est annoncé à 20/1 ! J’y crois dur comme fer ! Il va les mettre au garde à vous !

6 CICERO NOA : Désormais bien connu dans les quintés de sa génération, il doit aujourd’hui passer un cap. Son entourage estime qu’il a la pointure pour réaliser un grand meeting. Il est arrivé à maturité et va se donner à fond... Il peut monter au filet pour décrocher la coupe à belle cote !

4 COPERNIC DE PLAY : Vous avez deviné en regardant mon prono que les 6 ans me plaisent. J’estime qu’à gains égaux, ils sont logiquement supérieurs aux vieux. L’animal a été préparé pour réaliser un bel hiver. Cette course est un test pour savoir s’il peut attaquer les gros morceaux du programme ou s’il doit revoir ses ambitions à la baisse... Je pense qu’il va garder le cap !

18 VENOSC DE MINEL : C’est avant tout un coup de poker ! Car si on le juge sur ses dernières performances, il n’a pas de chance ! Mais si, comme moi, on se souvient de son hiver précédent alors on se dit que c’est un soleil ! Son driver est dans une forme euphorique et m’a permis ce samedi de faire gagner mon coup de cœur Canular ! Alors attention, attention ! Surtout que c’est son meilleur engagement de l’hiver.





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + DIMANCHE 2 Décembre – VINCENNESFinale du Grand National du TrotIndice de confiance : 4/5Conseils de jeu :Base solide : 17 CLEANGAME (écart 0) 5e samedi.Base moins solide : 14 CEYLAN DAIRPET (écart 7)Favori douteux : 5 BONNE COPINE car le lot est plus relevé pour elle malgré Nivard (écart 2) 2e mercredi.Coup de cœur : 1 COLONEL (écart 0,0,0) 3e à 14/1 dimanche. 3e mercredi ! 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 18 VENOSC DE MINEL (écart 2) 5e lundi ! 1er à 15/1 mercredi !Chevaux à rayer : 8 DISCOURS JOYEUX car même son entraîneur n’y croit pas... (écart 69, écart maximum 134)Regrets : 11 VIKING FROMENTRO très bien engagé (Écart 3) 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 5 bonne copine (écart 0,0) 2e lundi. 3e vendredi ! 1er samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 BALFOUR (écart 0,0) 4e vendredi. 3e samedi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 5 BONNE COPINE (écart 10)La pêche à la ligne : Classement général du Grand National : 1er Cleangame 108 pts, 2e Ceylan Dairpet 60 pts, 3e Balando 28 pts, 5e Blues des Landiers et Bonne Copine 21 pts... Mauquenchy 21 novembre : 1er Ceylan Dairpet, 2e Balfour, 3e Bonne Copine, 4e Aufor de Mire, 8e Discours JoyeuxMON ANALYSE :17 CLEANGAME : Il s’affirme comme le meilleur hongre du monde au fil de ses victoires... Avec lui, on serait en droit de demander l’ouverture du prix d’Amérique aux sans rien... Car un tel animal mérite de briller au plus haut niveau. Encore une fois, je dis et je répète qu’il faut tout ouvrir aux champions et ne plus faire de discrimination ! Ce Bazire est imbattable ! C’est l’écrasant « Gilet jaune » pardon maillot jaune du GNT !14 CEYLAN DAIRPET : c’est le magnifique dauphin du roi Bazire ! Il a démontré qu’il est moins sûr dans ses allures que le champion. Il ne peut donc pas espérer la moindre revanche. On lui demande simplement de finir second pour faire un champ réduit au tiercé avec mes deux favoris.16 BLE DU GERS : Jean-Michel Bazire a visé cette finale avec ses trois représentants et j’estime qu’il va mettre ses trois mousquetaires dans les 5 ! Ce très bon cheval évite pour l’instant les grosses pointures et parvient à suivre un programme jonché de belles victoires ! Il récolte les lauriers de sa classe pratiquement une fois sur deux...12 BALFOUR : Bizarrement son entraîneur affiche ses craintes par rapport à la grande piste et aux pluies annoncées. Son cheval n’aime pas patauger dans la gadoue... Pourtant, n’oublions pas que c’est le plus rapide de tous et qu’il s’élance avec 25 m d’avantage sur les deux gros favoris. Il découvre ici un engagement de rêve. Il est barré pour la gagne mais j’estime qu’il doit se montrer à la hauteur... Il ne peut pas laisser passer une telle occasion...1 COLONEL : J’en fais mon coup de cœur car c’est le plus spéculatif des trois Bazire ! JMB l’estime. Il vient de se balader chez nous à Lyon... Sa forme est superbe ! Cerise sur le gâteau, il est annoncé à 20/1 ! J’y crois dur comme fer ! Il va les mettre au garde à vous !6 CICERO NOA : Désormais bien connu dans les quintés de sa génération, il doit aujourd’hui passer un cap. Son entourage estime qu’il a la pointure pour réaliser un grand meeting. Il est arrivé à maturité et va se donner à fond... Il peut monter au filet pour décrocher la coupe à belle cote !4 COPERNIC DE PLAY : Vous avez deviné en regardant mon prono que les 6 ans me plaisent. J’estime qu’à gains égaux, ils sont logiquement supérieurs aux vieux. L’animal a été préparé pour réaliser un bel hiver. Cette course est un test pour savoir s’il peut attaquer les gros morceaux du programme ou s’il doit revoir ses ambitions à la baisse... Je pense qu’il va garder le cap !18 VENOSC DE MINEL : C’est avant tout un coup de poker ! Car si on le juge sur ses dernières performances, il n’a pas de chance ! Mais si, comme moi, on se souvient de son hiver précédent alors on se dit que c’est un soleil ! Son driver est dans une forme euphorique et m’a permis ce samedi de faire gagner mon coup de cœur Canular ! Alors attention, attention ! Surtout que c’est son meilleur engagement de l’hiver.