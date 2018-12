Quinté + DIMANCHE 23 Décembre – VINCENNES



Samedi je joue le Père Noël en vous indiquant le gros tiercé dans l’ordre, le quarté et le quinté (668 euros de gains) avec mon coup de cœur 5e à 17/1 ! Alors que la dernière minute d’une grande radio est partie à 4/1 et ne figure pas à l’arrivée... Je vous avais en plus prévenus avec mon indice de confiance à 5/5 !

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



3 ERMINIG d’Oliverie La meilleure 4 ans ! 5 VITRUVIO Le gros favori ! 8 VIVID WISE AS Mon coup de cœur 16/1 9 EARL SIMON Entreprise en hausse 2 EXPRESS JET Entourage confiant 15 VAINQUEUR RP Bazire à belle cote !!! 10 CALLE CROWN Course visée !! 18 Ethien du Vivier Tient le bien à 30/1 !

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 3 ERMINIG d’OLIVERIE (écart 2) 1er dimanche ! 2e mardi. 2e jeudi.

Base moins solide : 5 VITRUVIO (écart 0,0,0) 1er jeudi. 1er vendredi. 1er samedi !

Favori douteux : 7 ERIDAN (écart 0) 5e à 67/1 dimanche ! 4e samedi !

Coup de cœur : 8 VIVID WISE AS (écart 0) 5e mardi à 10/1. 5e à 17/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 18 ETHIEN DU VIVIER (écart 0) 2e à 33/1 dimanche ! 2e à 23/1 samedi !

Chevaux à rayer : 4 VAMP KRONOS, 12 FLYING FORTUNA, 16 ESMONDO (écart 84, écart maximum 134)

Regrets : 7 ERIDAN bon mais un peu barré par les meilleurs (Écart 1) 3e à 52/1 dimanche ! 4e vendredi.

Cheval au nom rigolo : 15 VAINQUEUR RP (écart 0) 4e samedi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 10 CALLE CROWN (écart 0,0) 2e jeudi. 2e samedi à 23/1.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 13 ELENA DE PIENCOURT (écart 9)

La pêche à la ligne : Vincennes 9 décembre 1er EARL SIMON, 2e Eridan, 3e Express Jet, 6e Eros du Chêne



MON ANALYSE :



3 ERMINIG d’OLIVERIE : Depuis sa naissance, je sais que c’est la meilleure de sa génération ! Elle a la mesure sur tous ses contemporains. Bizarrement mes confrères la voient battue ?... Même Nivard se voit second derrière l’italien. Cette course est son objectif de l’hiver. Je ne vois pas comment elle pourrait être battue ?... On la joue à cheval gagnante et placée...

5 VITRUVIO : Ce bel italien monopolise la tête des sélections à ma grande surprise. C’est un crack dans son pays. J’y croyais la dernière fois et il m’a donné raison sans m’emballer... Comment aurait-il peu faire d’énormes progrès pour devenir subitement un épouvantail dans ce critérium ?... Bon, je vous l’accorde. Son entraîneur est très chaud et il se voit gagner. Mais je vous aurai prévenus...

8 VIVID WISE AS : Voilà encore un joli coup de cœur à belle cote comme vous les aimez ! Annoncé à 16/1, mes confrères ne savent pas que ses propriétaires rêvent de courir un jour le prix d’Amérique avec lui ! Il est tenu en très haute estime ! Malheureusement, il est poisseux. Ses dernières courses ne reflètent donc pas sa grande classe. Confié au héros du dernier prix d’Amérique, je pense qu’il peut faire très mal à très belle cote !!

9 EARL SIMON : Il monte en bourse à chacune de ses sorties car sa petite entreprise ne connaît pas la crise ! Il vole de progrès en progrès dans l’espoir de devenir un jour le number one de sa génération ! Il semble en avoir les moyens. Mais je ne le vois pas gagner aujourd’hui.

2 EXPRESS JET : Très malheureux dans une course piège dernièrement, il n’a pas pu gagner. Son entourage rage encore... Grrrr... Ce n’est que partie remise ! L’animal est au top. Ce critérium est obligatoirement un objectif à mettre sur sa carte de visite de futur étalon classique... Bien calé derrièire la voiture, il doit se montrer à la hauteur.

15 VAINQUEUR RP : C’est un petit phénomène dans son pays. Il débarque en France avec de grandes ambitions. D’ailleurs son entourage le confie à l’entraînement à la star Jean-Michel Bazire ! Comme JMB va courir sans la moindre pression, il peut faire un truc et surprendre tout son monde...

10 CALLE CROWN : Je pouvais vous l’indiquer en coup de cœur car je sais que son entraîneur triplement représenté a visé la course ! Malheureusement ses trois mousquetaires s’élancent tous en seconde ligne derrière l’autostart ! Ce qui n’est pas avantageux. Malgré tout, c’est le préféré des trois. Son entraîneur attendait cette course depuis un an... Alors vous pensez bien qu’il va faire l’arrivée !

18 ETHIEN DU VIVIER : Je tente un énorme coup de poker avec lui car c’est le compagnon de box de Call Crown. Il pourrait paraître barré sur le papier et mal placé derrière la voiture, mais cela ne fait pas peur à son entraîneur. Il affiche une belle confiance que mes confrères ignorent... Ils font la sourde oreille. Moi je l’écoute et je crois qu’il va en mettre deux dans le club des 5 ! Les deux vont corser les rapports.



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 ! Jeudi 20 : tiercé (10,00), quarté (17,29). Samedi 22 : tiercé ordre 356,60), quarté (175,63), quinté (136,00), tuyau 5e à 17/1 !





