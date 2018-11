Quinté + DIMANCHE 25 NOVEMBRE – AUTEUIL



3 DECRET Abonné à Nicolle ! 9 BARGAIN Bis repetita ?... 13 RADIOLOGUE Cherche son tiercé... 4 CAFERTITI Toujours là ! 14 Cheb de Kerviniou Mon coup de cœur 13/1 6 DINDIN Doit se révéler... 1 DOTTORE Révélation de l’année ! 10 CACHACA Macalo Entourage confiant !

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 4 CAFERTITI (écart 0) 4e dimanche. 3e mardi. 3e vendredi.

Base moins solide : 9 BARGAIN (écart 2) 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !

Favori douteux : 7 DIAMOND CHARM qui ne répète jamais ses bonnes courses (écart 0) 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi. 1er samedi !

Coup de cœur : 14 CHEB DE KERVINIOU (écart 9)

Tocard déniché derrière les fagots : 10 CACHACA MACALO (écart 3) 5e lundi.

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 68, écart maximum 134)

Regrets : 17 It’s Jennifer car son « entraîneuse » a visé la course et c’est la préférée des deux... (Écart 2) 4e mercredi.

Cheval au nom rigolo : 10 CACHACA MACALO (écart 11)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 DJAGBLE (écart 3) 4e dimanche. 1er mardi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 15 BORAGO DE BERCE (écart 5) La pêche à la ligne : Auteuil 29 septembre 1er Dottore, 2e Cafertiti, 4e Décret, 6e Cheb de Kerviniou ; Auteuil 3 novembre : 1e Bargain, 2e Radiologue, 3e Cafertiti, 5e Cheb de Kerviniou, 6e Al Roc



MON ANALYSE :



3 DECRET : Vous me connaissez bien alors vous savez que cette année, je mets tous les Nicolle en tête sans me poser la moindre question ! Ce bon cheval est estimé même s’il manque encore d’expérience. Il ne peut que bien vieillir comme le bon vin. Il sera encore plus redoutable l’an prochain !

9 BARGAIN : Plus il galopait sur la fin récemment, plus je faisais la grimace car il manquait cruellement dans ma sélection. Je savais que l’entraîneur était confiant et j’ai eu le tort de ne pas l’écouter ! Cette fois, il dit clairement que son cheval va réaliser le coup de deux ! C’est possible comme à la SNCF !

13 RADIOLOGUE : Il va finir par être la star des tiercés. Encore tout neuf, il se montre très performant dans les jeux à la carte. Bien placé au poids vis-à-vis de son récent vainqueur, il va tenter de prendre sa revanche !

4 CAFERTITI : Il réalise sa plus belle année et sous les projecteurs des gros quintés parisiens. Egal à lui-même, il va encore se montrer à la hauteur mais visiblement il n’a pas envie de gagner en ce moment...

14 CHEB DE KERVINIOU : Je vous le recommandais chaudement la dernière fois car je sais qu’il est tenu en très haute estime par son entraîneur. C’est un cheval pour le Président de la République 2019 sans son gilet jaune ! Un peu déçu malgré tout par sa 5e place dans le quinté référence, son mentor va donner des ordres à son jockey pour le piloter de façon plus offensive. Le but est de le réveiller. Il faut qu’il montre aujourd’hui ce qu’il a dans le ventre !

6 DINDIN : Ce cheval ne peut que progresser. Il a de la qualité et son entraîneur l’estime. Son papier est bon sans être excellent. Je le sens bien.

1 DOTTORE : C’est la grande révélation de l’année en steeple ! D’accord, il vient de décevoir en haies mais ce n’est pas sa discipline. Là, il revient dans son jardin avec 73 kg. A mon sens, il a la classe nécessaire pour gagner facile ! S’il le fait, c’est fini pour lui dans les handicaps. Il ne pourra courir que les groupes ! S’il veut continuer à gagner de l’avoine dans les tiercés, il ne faut pas qu’il gagne... A vous de choisir le bon scénario. On le joue à cheval gagnant-placé car il est très spéculatif à la gagne !

10 CACHACA MACALO : Cela se bousculait au portillon de mon 8e favori. Il a fallu que je mette dehors des chevaux que je vois bien tels It’s Jennifer (course visée), Chabalko (le gilet jaune en forme) ou encore Bucefal dont l’entraîneur est très, très confiant... Cachaca me semble légèrement préférable. Il est au top. Son poids est raisonnable et l’entourage tout aussi confiant. J’espère avoir fait le bon choix…





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + DIMANCHE 25 NOVEMBRE – AUTEUILIndice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 4 CAFERTITI (écart 0) 4e dimanche. 3e mardi. 3e vendredi.Base moins solide : 9 BARGAIN (écart 2) 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !Favori douteux : 7 DIAMOND CHARM qui ne répète jamais ses bonnes courses (écart 0) 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi. 1er samedi !Coup de cœur : 14 CHEB DE KERVINIOU (écart 9)Tocard déniché derrière les fagots : 10 CACHACA MACALO (écart 3) 5e lundi.Chevaux à rayer : AUCUN (écart 68, écart maximum 134)Regrets : 17 It’s Jennifer car son « entraîneuse » a visé la course et c’est la préférée des deux... (Écart 2) 4e mercredi.Cheval au nom rigolo : 10 CACHACA MACALO (écart 11)Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 DJAGBLE (écart 3) 4e dimanche. 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 15 BORAGO DE BERCE (écart 5) La pêche à la ligne : Auteuil 29 septembre 1er Dottore, 2e Cafertiti, 4e Décret, 6e Cheb de Kerviniou ; Auteuil 3 novembre : 1e Bargain, 2e Radiologue, 3e Cafertiti, 5e Cheb de Kerviniou, 6e Al RocMON ANALYSE :3 DECRET : Vous me connaissez bien alors vous savez que cette année, je mets tous les Nicolle en tête sans me poser la moindre question ! Ce bon cheval est estimé même s’il manque encore d’expérience. Il ne peut que bien vieillir comme le bon vin. Il sera encore plus redoutable l’an prochain !9 BARGAIN : Plus il galopait sur la fin récemment, plus je faisais la grimace car il manquait cruellement dans ma sélection. Je savais que l’entraîneur était confiant et j’ai eu le tort de ne pas l’écouter ! Cette fois, il dit clairement que son cheval va réaliser le coup de deux ! C’est possible comme à la SNCF !13 RADIOLOGUE : Il va finir par être la star des tiercés. Encore tout neuf, il se montre très performant dans les jeux à la carte. Bien placé au poids vis-à-vis de son récent vainqueur, il va tenter de prendre sa revanche !4 CAFERTITI : Il réalise sa plus belle année et sous les projecteurs des gros quintés parisiens. Egal à lui-même, il va encore se montrer à la hauteur mais visiblement il n’a pas envie de gagner en ce moment...14 CHEB DE KERVINIOU : Je vous le recommandais chaudement la dernière fois car je sais qu’il est tenu en très haute estime par son entraîneur. C’est un cheval pour le Président de la République 2019 sans son gilet jaune ! Un peu déçu malgré tout par sa 5e place dans le quinté référence, son mentor va donner des ordres à son jockey pour le piloter de façon plus offensive. Le but est de le réveiller. Il faut qu’il montre aujourd’hui ce qu’il a dans le ventre !6 DINDIN : Ce cheval ne peut que progresser. Il a de la qualité et son entraîneur l’estime. Son papier est bon sans être excellent. Je le sens bien.1 DOTTORE : C’est la grande révélation de l’année en steeple ! D’accord, il vient de décevoir en haies mais ce n’est pas sa discipline. Là, il revient dans son jardin avec 73 kg. A mon sens, il a la classe nécessaire pour gagner facile ! S’il le fait, c’est fini pour lui dans les handicaps. Il ne pourra courir que les groupes ! S’il veut continuer à gagner de l’avoine dans les tiercés, il ne faut pas qu’il gagne... A vous de choisir le bon scénario. On le joue à cheval gagnant-placé car il est très spéculatif à la gagne !10 CACHACA MACALO : Cela se bousculait au portillon de mon 8e favori. Il a fallu que je mette dehors des chevaux que je vois bien tels It’s Jennifer (course visée), Chabalko (le gilet jaune en forme) ou encore Bucefal dont l’entraîneur est très, très confiant... Cachaca me semble légèrement préférable. Il est au top. Son poids est raisonnable et l’entourage tout aussi confiant. J’espère avoir fait le bon choix…