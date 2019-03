Quinté + Dimanche 3 mars - Auteuil

6 CALINIGHT Mon coup de cœur 23/1 5 Violon de Bréjoux Vient de gagner facile 14 DUO d’ENFER Vise le Paradis ! 4 BABBO NATALE Je crois au Père Noël ! 3 GO FOR de Houelle Course visée ! 2 CAFERTITI Le + expérimenté 12 EMIR SACRE Cherche le Graal... 8 DERNIER CRI Ma grande trouvaille !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + Dimanche 3 mars 2019 – AUTEUILRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 1/5Conseils de jeu :Base solide : 3 GO FOR DE HOUELLE (écart 0,0,0,0 – 32 fois à l’arrivée sur 36 quintés courus) 3e dimanche. 1er lundi ! 2e mercredi ! 1er jeudi ! 1er vendredi ! 1er samedi !Base moins solide : 4 BABBO NATALE (écart 0,0,0,0) 4e lundi. 4e mercredi. 2e jeudi. 4e vendredi. 2e samedi !Favori douteux : 9 RADIOLOGUE car son entraîneur déclare « c’est une vrai rentrée, il est rond d’état »... Il vise le Président. Ce n’est donc pas son objectif (écart 2) 5e dimanche. 5e mardi. 1er mercredi ! 3e jeudi.Coup de cœur : 6 CALINIGHT (écart 1) 2e lundi à 10/1 ! 5e vendredi à 10/1.Tocard déniché derrière les fagots : 12 EMIR SACRE (écart 4) 1er mardi à 19/1 !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 18, écart maximum 134)Regrets : 9 RADIOLOGUE car les propos de son « mentor » me font froid dans le dos... (écart 0) 5e mardi. 5e mercredi. 4e à 60/1 jeudi !!! 3e samedi !Cheval au nom rigolo : 14 DUO d’ENFER (écart 5) 1er lundi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 5 VIOLON DE BREJOUX (écart 0,0) 3e dimanche. 2e mercredi. 1er vendredi. 2e samedi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 8 DERNIER CRI (écart 4) 4e mardi.La pêche à la ligne : Pau 1er février : 1er Violon de Bréjoux, 2e Duo d’Enfer, 7e Désir de Cotte. Auteuil 3 novembre : 2e Radiologue, 3e Cafertiti, 5e Cheb de Kervinou