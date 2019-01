Quinté + Dimanche 6 janvier - Vincennes

3 COACH FRANBLEU Retrouve son driver ! 8 MINDYOURVALUE Un petit crack ! 2 BARRIO JOSSELYN Sa course de l’hiver ! 6 DAY OR NIGHT IN Son D Day ?... 7 Blooma d’Héripré Mon coup de cœur 25/1 1 SHARON GAR + brillante que tenace 4 Clif du Pommereux De bonnes lignes 16 Abydos du Vivier Spéculatif sans JMB

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + dimanche 6 janvier 2019 – VINCENNESFormidable semaine de fêtes ! Je vous donne 3 quintés sur 6 disputés dont deux tiercés-quartés dans l’ordre pour plus de 2.200 euros de gains !...Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...Indice de confiance : 5/5Conseils de jeu :Base solide : 3 COACH FRANBLEU (écart 2) 1er mardi ! 4e mercredi. 4e jeudi.Base moins solide : 8 MINDYOURVALUE W.F. (écart 1) 3e jeudi. 1er vendredi !Favori douteux : 13 CALIN DE MORGE car il n’est pas à 100% selon son entraîneur et Nivard se met en dernier dans son prono... (écart 0) 5e jeudi. 5e samedi.Coup de cœur : 7 BLOOMA d’HERIPRE (écart 0) 5e mercredi. 2e à 21/1 jeudi ! 2e à 12/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 16 ABYDOS DU VIVIER (écart 3) 1er à 26/1 mercredi !!!Chevaux à rayer : 14 CHABLIS d’HERFRAIE (écart 86, écart maximum 134)Regrets : 12 DRAGON DES RACQUES car il reste sur une belle fin de course mais part en seconde ligne... (écart 5)Cheval au nom rigolo : 5 ANGE DE LUNE (écart 0) 3e jeudi. 2e à 12/1 samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 DAY OR NIGHT IN (écart 3) 1er à 26/1 mercredi !!!Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 14 CHABLIS d’HERFRAIE (écart 5)La pêche à la ligne : Vincennes 6 décembre : 2e Day or Night In, 3e Clif du Pommereux, 5e Attacus, 6e Sharon Gar (Les 3 indiqués sont dans le quinté de jeudi, ¾ font l’arrivée du quinté de vendredi !Samedi ½ avec mon tuyau 2e).Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 !