Quinté + Dimanche 9 novembre - Vincennes

Quinté + DIMANCHE 9 Décembre – VINCENNES



14 EFFIGIE ROYALE 2e quinté pour JMB ? 11 ETONNE de CARSI Mon coup de cœur 12 ECLIPSE d’ORIENT Un « soleil » ! 13 EPONA de DAIDOU De belles lignes 15 ESPERANCE Le label «Duvaldestin » 8 EROLINA C’est son objectif ! 7 ERA d’OURVILLE La + régulière mais... 6 ENDIABLEE Mon coup de fourche !

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 14 EFFIGIE ROYALE (écart 1) 3e dimanche. 1er vendredi !

Base moins solide : 12 ECLIPSE d’ORIENT (écart 0) 2e dimanche. 4e mardi. 1er jeudi ! 1er samedi !

Favori douteux : 16 ELISKA BERRY. Elle dispose d’un engagement de rêve mais ses dernières performances ne sont pas bonnes du tout ! (écart 0,0,0,0) 3e mercredi. 5e jeudi. 2e vendredi. 4e samedi.

Coup de cœur : 11 ETONNE DE CARSI (écart 3) 5e mercredi à 13/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 7 ERA d’OURVILLE (écart 1) 4e à 57/1 lundi ! 5e vendredi.

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 74, écart maximum 134)

Regrets : 2 EXQUISA BELLA car elle est bonne mais délicate. Son entraîneur craint le départ groupé... (Écart 0) 1er mercredi ! 5e jeudi. 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 6 ENDIABLEE (écart 3) 2e lundi. 3e mercredi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 16 ELISKA BERRY (écart 6)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 6 ENDIABLEE (écart 4)

La pêche à la ligne : Vincennes 24 novembre : 1er Effigie Royale, 2e Epona de Daidou, 4e Endiablée, 5e Erolina, 6e Elévation, 9e Easymède



MON ANALYSE :



14 EFFIGIE ROYALE : Elle vient de gagner à la parade la course référence sans Bazire sur son sulky. Cette fois, la star est aux commandes ! Jean-Mimi est bien parti pour gagner son deuxième quinté du week-end...

11 ETONNE DE CARSI : J’en fais mon coup de cœur car sa compagne de box Epona de Daidou dispose d’une première chance. Et pourtant, son mentor affiche une nette préférence pour elle ! En gros retard de gains, elle a été ménagée pour doubler son compte en banque cet hiver. C’est la principale rivale à ma favorite ! Le duel va être beau à voir surtout que son driver veut désormais de faire un « nom »... En prenant soin d’éviter les gilets jaunes...

12 ECLIPSE d’ORIENT : C’est facile de dire que c’est un soleil ! Mais c’est vrai. Elle enroule en ce moment en finissant toujours dans le jumelé gagnant ! Son courage mérite une belle récompense ! Ses chances sautent aux yeux même si nous ne sommes pas à l’abri de grosses surprises. En ce moment, les tocards sont à la fête comme hier dans le quinté.

13 EPONA DE DAIDOU : C’est la seconde cartouche Leblanc ! Il a visé la course et espère bien réaliser un tir groupé dans le quinté et pourquoi pas dans le tiercé... Sur la montante, elle ne peut que confirmer sa belle seconde place derrière ma favorite récemment... On fonce !

15 ESPERANCE : C’est une Duvaldestin. Son équipe est habile et un tel engagement ne se rate pas. C’est donc son objectif. Elle a certainement de la qualité et un jour ou l’autre elle pourra gagner son tiercé. Pourquoi pas aujourd’hui à une cote spéculative ?...

8 EROLINA : Cela sent la course visée puisque c’est la première fois que son entraîneur la déferre des postérieurs ! 5e de la course référence derrière ma favorite, ce détail technique doit lui faire gagner un ou deux rangs à l’arrivée. Alors méfiance...

7 ERA d’OURVILLE : C’est de très loin la plus régulière de toutes mais elle reste ferrée... Ce détail est embêtant mais pas désastreux. Elle a déjà bien couru en gardant ses chaussures. Cette course n’est donc pas son objectif mais son courage peut faire la différence. Plus ses adversaires seront fautives, plus elle entrera dans le quinté... Annoncée à 30/1, on peut la toucher à belle cote en cas de grosses déceptions sur le podium.

6 ENDIABLEE : Va-t-elle revenir du Diable vauvert comme on dit dans notre jargon turfiste lorsqu’un cheval passe des derniers aux premiers rangs... Elle peut le faire car elle vient de finir 4e dans le dos d’Effigie et d’Epona. C’est un coup de poker !





