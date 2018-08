Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + JEUDI 16 AOUT – DEAUVILLE



Je vous donnais le tiercé-quarté de mardi !



9 PEDRO THE FIRST

Si, si c’est le premier !

7 EN DANSANT

A jouer en chantant...

6 SUPERGIRL

Et son super Soumillon

11 ROYAL DIPLOMAT

My name is Bond...

15 GLORIA

Mon coup de cœur

8 BLACK SAPHIR

Il vaut de l’or...

5 AUDACIOUS GIRL

Très chuchotée

13 FUN TO MAS

A racheter !





Indice de confiance : 2/5