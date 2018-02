PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + JEUDI 22 février VINCENNES



Lundi je vous donne le tiercé, quarté, quinté pour 415 euros de gains ! Mardi bis repetita avec le tiercé, quarté, quinté (97 euros) !



Et mercredi on s’est bien fait avoir par Xotic qui joue à cache-cache avec le handicapeur via les pauvres turfistes !...







10 CLEANGAME



JM Bazire l’estime !...



8 TINAMO JET



Le + rapide avec F.N.



7 DANNE EDEL



Vient de se promener



2 PANORAMIC



Oui s’il reste sage !



9 ACTION FORCE



Mon coup de cœur !



11 TRINITY ZET



+ brillante que tenace



15 EVIN BOKO



Tout ou rien !



1 SUGAR BRED



Pour la surprise