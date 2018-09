Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + JEUDI 6 SEPTEMBRE - AUTEUIL



J'espère vous avoir permis de rembourser vos vacances avec 3.327 euros de gains en août ! Lundi je vous ai remboursé votre rentrée avec 445 euros de gains (tiercé ordre, quarté, quinté) !... Mercredi on rajoute 226 euros de gains avec le tiercé dans l'ordre, le quarté dans l'ordre et le quinté. Mon tuyau 5e à 20/1 !! C'est la super forme !







7 UTHA de ROCHE

Le + prêt des Nicolle

6 GARASIL

2e cartouche Nicolle

9 FUTBOLISTO

Champion du Monde !

11 TOM MIX

Le meilleur des 3 Fouin

13 DENIAVILLE

Mon coup de cœur 28/1

1 MELCHIEF

Tout bon mais chargé

14 CAFERTITI

Le meilleur des 2Cottin

3 Fauburg Rosetgri

Meilleur en steeple

Indice de confiance : 3/5







Conseils de jeu :



Base solide : 9 FUTBOLISTO (écart 0,0) 1er samedi ! 3e dimanche. 1er mardi. 1er mercredi 1



Base moins solide : 7 UTHA DE ROCHE (écart 0,0,0,0) 2e dimanche. 1er lundi ! 2e mardi ! 2e mercredi !



Favori douteux : 4 CI BLUE (écart 0) 3e mercredi.



Coup de cœur : 13 deniaville (écart 0) 4e à 17/1 lundi ! 5e à 20/1 mercredi.



Tocard déniché derrière les fagots : 14 CAFERTITI (écart 0) 5e à 25/1 samedi. 4e à 59/1 mercredi !!!!



Chevaux à rayer : 15 CLASSIQUE n’a pas couru cette année (écart 10, écart maximum 134)



Regrets : 4 CI BLUE (écart 1) 4e à 70/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 5 BEAUTE PROMISE (écart 0) 4e à 25/1 samedi. 4e à 16/1 lundi. 3e mercredi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 11 TOM MIX (écart 2) 2e lundi.



MON ANALYSE :



Contrairement à mes confrères, je ne cherche pas midi à 14 heures ! On sait que les Nicolle affichent un énorme pourcentage à la gagne ! Alors je mets carrément les deux au départ dans ma sélection. UTAH DE ROCHE est annoncée prête et semble avoir la préférence de son mentor. Mais attention à GARASIL car il retrouve G. Masure qui le pilote toujours vers la victoire !... On reprend ensuite notre champion du monde FUTBOLISTO ! La dernière fois tout le monde parlait de lui, c’était impressionnant ! Il a justifié les bruits qui courent... Il nous revient dans l’ambition de gagner enfin son tiercé. Ce quinté est le moins dur de son programme d’ici la fin de l’année. Alors il faut qu’il en profite ! TOM MIX est le meilleur des trois Fouin. L’entraîneur a visé la course avec ses chevaux. Tom me semble le plus fiable car il traverse en ce moment une période de forme euphorique ! Je le trouve même bien placé au poids car il vaut largement CI BLUE (mon regret) qui lui rend 5 kilos ! Fouin avoue d’ailleurs que Ci Blue l’a déçu récemment... Mon coup de cœur est ma grande trouvaille. Il s’agit de DENIAVILLE. C’est une jument très estimée appelée à bien vieillir. Après une victoire prometteuse au printemps, elle a tenté sa chance aux niveaux listed et Groupe 3 !... Ce qui démontre la confiance de son entraîneur. Il dit qu’elle est prête mais qu’elle va manquer d’expérience. Moi, je la sens bien. Elle pourrait réaliser un coup d’éclat car elle est lâchée au poids. Le handicapeur s’est planté. A elle d’en profiter. MELCHIEF est le plus titré et malheureusement le plus chargé de tous. Sa classe doit palier la montage de plomb qu’il doit supporter. Je le vois plus placé que gagnant. CAFERTITI est lui nettement lâché au poids pour un cheval ayant largement fait ses preuves dans les gros quintés en steeple. Il revient en haies pour commencer tout doux son meeting d’automne. A ce poids, c’est une très belle chance. Cerise sur le gâteau, il est annoncé à 25/1. Son entraîneur présente deux chevaux, il veut donc en voir au moins un dans les 5 ! FAUBURG ROSETGRI a été régulièrement mon coup de cœur de l’automne 2017 au printemps 2018 dans les gros quintés sur le steeple jusqu’à sa dernière victoire ! Barré au poids désormais dans cette spécialité, son entraîneur revient en haies dans l’ambition de le voir continuer sa bonne série.



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !!



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !



Juillet :



Vendredi 20 : tiercé. Samedi 21 : quinté. Dimanche 22 : tuyau 2e à 40/1. Lundi 23 : quarté. Mardi 24 : tiercé. Mercredi 25 : tuyau gagnant à 10/1 ! Jeudi 26 : tiercé. Samedi 28 : tiercé ordre (95,10), quarté (30,16), quinté (14,20), tuyau gagnant ! Dimanche 29 : tiercé (47,80), quarté (204,23), quinté (319,60), tuyau 4e à 18/1 !



MES RÉSULTATS PRÉCEDENTS :



Juin : 2.289 euros de gains avec notamment 15 tiercés sur 30 courus soit 50% de réussite dont un tiercé en 3 chevaux rapportant 205 euros pour un euro !!



Mai : 2.974 euros de gains !!



Avril : 1.214 euros de gains.



Mars : 2.672,09 euros de gains ! Encore un quinté en 5 et 50% de réussite au quinté !



Février : 1.698 euros de gains en février dont un quinté en 5, 2 tiercés en 3, 3 quartés en 4 !



Janvier : lundi 1er : 1.094 euros de gains dont le quinté du prix d’Amérique et un quinté en 5 chevaux !...



Décembre : 2.162,84 euros de gains !



Novembre : 1.129 euros de gains dont 3 tiercés en 3 chevaux, 2 tiercés en 4 chevaux, 1 quinté en 5 chevaux ! 79% de réussite pour ma base moins solide et 62% de réussite pour ma base solide !



Octobre : 1.082 euros de gains dont le quarté de l’Arc de Triomphe et un quinté en 5 chevaux seulement !