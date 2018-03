PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + JEUDI 8MARS. FONTAINEBLEAU



14 ORANGEFIELD

Mon coup de cœur

13 WALEED

Beaucoup d’atouts !

7 JOINT US

Adore cette piste !

12 ROYAL PRIZE

Bien placé au poids

5 DARK ORBIT

Le choix de PC Boudot

4 HATARI

Vient de se réveiller !

8 IKEN WATER

Pour la surprise

2 CAPCHOP

En forme très avancée

Indice de confiance : 0/5