Quinté + Jeudi 10 janvier - Cagnes sur Mer

1 GLOBAL RESPONS Entourage très chaud 13 BEL AVIS Bazire a visé la course 15 CAVALLERIA La meilleure des Ensch 16 BALBIR Mon coup de cœur 15/1 9 Alexia de Cherisay Mon coup de cœur 28/1 8 VOLTAIRE GIFONT Cadet italien ambitieux 2 COKTAIL FORTUNA Bolide suédois ! 6 VENETIAN BOND Les meilleures lignes !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + JEUDI 10 janvier 2019 – CAGNES SUR MERAprès vous avoir fait toucher + de 2.200 euros la semaine dernière, je rajoute ce mardi 240 euros en vous indiquant le tiercé, quarté, quinté avec le 3e à 34/1 et le 4e à 20/1 ! Bis repetita mercredi avec 190 euros de plus grâce au tiercé, quarté…Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 1 GLOBAL RESPONS (écart 1) 4e jeudi. 2e mardi !Base moins solide : 13 BEL AVIS (écart 0,0,0,0) 3e jeudi. 1er vendredi ! 1er dimanche ! 1er lundi ! 5e mardi. 2e mercredi.Favori douteux : 11 AIGLE JENILOU car ses dernières perfs ne sont pas bonnes. Dernièrement il se fait distancer à Cagnes à 3/1 !... (écart 1) 5e jeudi. 5e samedi. 1er mardi !Coup de cœur : 9 ALEXIA DU CHERISAY (écart 2) 2e à 21/1 jeudi ! 2e à 12/1 samedi ! 2e lundi à 41/1 !Tocard déniché derrière les fagots : 6 VENETIAN BOND (écart 7)Chevaux à rayer : AUCUN (écart 93, écart maximum 134)Regrets : 11 AIGLE JENILOU car je voulais à tout prix mettre Venetian dans ma combinaison ! (écart 0) 3e à 20/1 dimanche ! 5e mercredi à 226/1 !!!Cheval au nom rigolo : 12 BABY LOU MAX l’ex roi du Midi mais il court ferré... (écart 0,0) 3e jeudi. 2e à 12/1 samedi ! 2e dimanche ! 3e à 34/1 mardi ! 1er mercredi à 15/1.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 COCKTAIL FORTUNA (écart 1) 5e dimanche. 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 7 CREATURE CASTELETS (écart 2) 5e à 30/1 lundi !La pêche à la ligne : Cagnes : 15 décembre : 1er Crazy Horse, 2e Venetian Bond, 3e Cavalleria puis 3 janvier : 1er Alexia du Cherisay, 2e Venetian Bond, 3e Créature Castelets, 4e Balbir, 6e Bolt... (Les 2 indiqués mardi finissent 4e et 5e ; cela donne le 5e à 226/1 de mercredi !!)Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) !