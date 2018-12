Quinté + JEUDI 13 Décembre – CHANTILLY



Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...

J’ai le plaisir de vous donner mercredi le gros tiercé-quarté avec le gagnant à 17/1 et le 3e Aribo Mix que je voyais bien à 36/1 soit 262 euros de gains !!! Et courageusement, contrairement à mes confrères, j’avais rayé Bazire qui n’est pas dans le quinté !!

17 SCALA REGIA Mon coup de cœur 12/1 5 ZAVRINKA Je l’adore ! 14 GONE SOLO Allez les « gones » !! 10 WYCK HALL Répète ses courses 1Crépusculedesdieux Mon ange gardien 16 CRY BABY Mon coup de folie ! 3 ROMINOU Le choix Soumillon 15 Jumpin’Jack Flash Véritable métronome

Indice de confiance : 1/5



Conseils de jeu :



Base solide : 8 BACCHUS d’ELA (écart 0,0) 1er vendredi ! 1er mardi ! 4e mercredi.

Base moins solide : 12 BLOOMA d’HERIPRE (écart 0,0) 1er jeudi ! 1er samedi ! 3e dimanche. 3e mardi. 2e mercredi.

Favori douteux : 14 AZARO d’EVA car ce cheval ne sait plus du tout trotter. Il est annoncé favori car c’est un Bazire ! Mais que voulez-vous que JMB invente pour le faire trotter carré ?... (écart 1) 5e jeudi. 2e vendredi. 4e samedi. 4e mardi.

Coup de cœur : 10 VAAT DES CAILLONS (écart 3) 2e dimanche à 8/1 !

Tocard déniché derrière les fagots : 2 UPPERCUT DUCAL (écart 4) 5e vendredi.

Chevaux à rayer : 3 BENJAMINE GEDE (écart 77, écart maximum 134)

Regrets : 13 BLUES DES LANDIERS il vient de me décevoir trois fois de suite... Il semble fatigué après de durs combats. Dommage car c’est l’un des meilleurs... (Écart 4) 5e jeudi. 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 6 BIG BOSS (écart 1) 5e à 41/1 dimanche ! 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 14 AZARO d’EVA (écart 10)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 3 BENJAMINE GEDE (écart 2) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : 28 août Deauville PSF 3 Crépusculedesdieux, 4e Cry Baby, 5e Scala Régia (cela donnait le gagnant de lundi et le 2/4 de mardi)



MON ANALYSE :



17 SCALA REGIA : J’en fais mon coup de cœur car j’ai l’impression d’être l’un des rares journalistes hippiques à écouter son entraîneur. Mes confrères lui préfèrent en masse Wyck Hall voire Hurricane Light la 3e cartouche de S. Wattel... Pourtant l’entraîneur ne cache pas que ses préférences vont d’abord à Scala puis à Wyck et beaucoup plus loin Light... Je la trouve lâchée au poids sur une piste qu’elle apprécie. Elle peut et doit gagner puisque c’est l’objectif de son équipe à la puissance 3 !!!

5 ZAVRINKA : c’est un bon cheval que j’aime bien. Ses références sont solides et même meilleures que bon nombre de ses adversaires du jour. Stéphane Pasquier arrive en renfort pour tenter la gagne ! Alors attention !

14 GONE SOLO : Sans regarder son papier, je me suis dit en découvrant les partants que le « gone » que je suis doit à tout prix jouer ce « gone » ! Non loin des terres du PSG, on va crier dans les tribunes « allez l’O.L. » !! On le joue sans rancune pour qu’il aille droit au but... Plus sérieusement, sa dernière victoire autoritaire lui donne des espoirs de se révéler à ce niveau mais sans certitude. Il n’a jamais été confronté à la classe quinté... S’il n’a pas la pointure, il va décevoir. Donc, ce n’est pas une base...

10 WYCK HALL : C’est donc le favori de la course et il le mérite puisque son entraîneur a visé la course qu’il veut gagner à tout prix ! Il est confié à un grand jockey par le talent mais c’est un cheval qui n’a pas pour habitude de gagner tout simplement. C’est une base mais à la place dans le quinté...

1 CREPUSCULEDESDIEUX : J’adore son nom. Les rares fois où je l’oublie dans mon prono, il me casse tous mes jeux en terminant dans le tiercé. Ce cheval allant, très courageux, sera bien mieux sur plus court. Il revient sur sa distance de prédilection. Avec lui une seule devise : « qui m’aime me suive »... Il va garder un gros lot sur le poteau sans avoir besoin d’en faire un « caprice »...

16 CRY BABY : Quand je vois et quand j’entends des confrères apporter leur confiance à Crépuscule et à Scala sans mettre Cry, je me dis qu’ils ont tous la mémoire courte. N’oubliez pas que le 28 août Cry s’intercalait sur le sable de Deauville entre ces deux chevaux. Je vous l’accorde l’animal est décevant en ce moment. Mais n’oubliez pas que c’est un cheval de handicap. Quand un tel animal ayant la pointure quinté fait des bulles, cela veut dire qu’il cherche à perdre du poids sur l’échelle du handicapeur... Cela marche ici car Cry est lâchée au poids ! Elle peut gagner surtout qu’elle retrouve sa surface de prédilection. C’est mon coup de folie et un gros coup de poker pour remplir nos cadeaux de Noël...

3 ROMINOU : Forcément j’aime son nom et il m’a donné raison dans le passé dans plusieurs quintés. Mais franchement, je le trouve ici très mal placé au poids et à la corde (14). Je le repêche malgré tout car c’est le choix de Soumillon. Et on sait que Christophe adore gagner en fin d’année pour gonfler son score de succès dans sa lutte à la cravache d’or ! Je suis donc « Soumi »... Lol !

15 JUMPIN’JACK FLASH : je ne vous cache pas que son numéro 17 à la corde m’avait conduit à l’enlever de mon premier choix... Et puis deux choses importantes ont pesé dans la balance. D’abord il retrouve la piste de ses exploits (1 victoire et une place quinté) et ensuite j’ai appris la grande confiance de son entraîneur. Pour lui, tous les feux sont au vert ! Il ne se plaint pas du poids. Ce cheval a pris l’habitude de bien finir. Il peut donc se sortir de son numéro piège…



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40).





