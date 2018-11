Quinté + JEUDI 15 NOVEMBRE – FONTAINEBLEAU



En une semaine je vous ai donné l’opportunité de toucher 2.258 euros de gains en 8 jours avec les tiercés-quartés de lundi et mardi ! C’est la grande forme ! Mon coup de cœur 3e mardi à 11/1 !! J’affiche 69% de réussite en novembre !!



16 SLICKTEG Mon coup de cœur 20/1 13 COMEDIA ERIA Régulière 3 ART COLLECTION De belles lignes ! 1 George The Prince Toujours là ! 5 High Dream Milena Freddy est confiant ! 9 ROSS CASTLE Retrouve sa catégorie 12 LEFORTOVO Vient de se révéler 11 ORANGEFIELD Je l’adore !

Indice de confiance : 0/5



Conseils de jeu :



Base solide : 1 GEORGE THE PRINCE (écart 0,0) 1er mercredi ! 3e jeudi. 1er samedi ! 1er lundi ! 1er mardi !

Base moins solide : 13 COMEDIA ERIA (écart 2) 1er vendredi ! 4e samedi.

Favori douteux : 7 HOPELESS (écart 0) 5e jeudi. 2e mardi.

Coup de cœur : 16 slickteg (écart 0) 2e à 31/1 mercredi ! 2e à 15/1 samedi ! 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 11 ORANGEFIELD (écart 0) 4e à 28/1 mardi ! 3e à 27/1 vendredi ! 1er dimanche à 15/1 !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 58, écart maximum 134)

Regrets : 6 NADEEM ALWARD (Écart 1) 5e à 70/1 lundi !!!

Cheval au nom rigolo : 4 PARIGOTE (écart 1) 2e à 31/1 mercredi. 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi. 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 ORANGEFIELD (écart 3) 3e mercredi. 3e jeudi. 4e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 17 SUHAYL MOON (écart 1) 5e à 70/1 lundi !

La pêche à la ligne : Fontainebleau 3 octobre : 2e Art Collection, 3e Ross Castle, 4e Lefortovo, 6e Hopeless. Chantilly 16 octobre : 1er Red Torch, 2e George The Prince, 3e Ross Castle, 5e Lefortovo, 6e Hopeless (cela donne le couplé placé de mardi)



MON ANALYSE :



16 SLICKTEG : Comme dans le quinté du 16 octobre, je vous préviens que son entraîneur Pantall a visé la course en présentant encore 3 cartouches ! La dernière fois, il m’a bien eu en faisant gagner le mieux placé au poids Red Torch ! Cette fois, je suis sa logique. Red a pris du plomb et n’a pas intérêt à répéter en vue de sa saison 2019. Suhayl Moon, le 3e larron, ne me semble pas avoir la pointure. Alors je dis que mon coup de cœur peut réaliser un grand coup à très belle cote ! C’est un coup de poker, un coup de folie mais cela vaut le coup de tenter de toucher une fortune !...

13 COMEDIA ERIA : Elle a demandé à souffler la dernière fois après une saison chargée. Son entraîneur nous la ramène ici. Cela veut dire qu’il croit en son réveil. Sinon, il l’aurait sagement laissé au box jusqu’au printemps. Je pense que l’on peut la racheter mais s’il vous plait offrez-lui cet hiver des vacances bien méritées !!!

3 ART COLLECTION : C’est le papier de la course car il vient de briller sur cette même piste de Fontainebleau. Il bat ce jour-là Ross Castle, Lefortovo et Hopeless qui ont figuré par la suite dans l’autre quinté référence. Cela veut dire que c’est une ligne en béton armée ! Je lui fais donc confiance...

1 GEORGE THE PRINCE : Christophe Soumillon, malgré tout son talent, n’est pas parvenu à lui faire gagner son quinté. Alors son entourage fait appel à un autre grand pilote Stéphane Pasquier. Ce bon cheval valant une listed mériterait de finir l’année sur un beau succès avant de courir plus haut l’an prochain...

5 HIGH DREAM MILENA : J’ai failli vous l’indiquer en coup de cœur mais sa cote sera moins spéculative que mon tuyau. En effet, je sais que Freddy Head est confiant. L’ex-crack jockey déteste courir les quintés sans avoir une première chance car il a trop le respect des parieurs. Là, la pouliche a tout pour elle à savoir le poids et le terrain lourd. Seul son manque d’expérience à ce niveau peut lui barrer le chemin du jumelé gagnant...

9 ROSS CASTLE : Son entourage vient de commettre la même erreur que par le passé, c’est-à-dire de l’engager au niveau groupe ! Le cheval a démontré depuis très longtemps qu’il ne vaut pas les classiques. A force d’avoir couru trop dur, il a perdu l’envie d’aller au combat ! Sa voie est tracée dans les quintés. Il faut à tout prix qu’il y reste surtout que son poids est redevenu convenable. Les lignes plaident pour lui puisqu’il vient de finir 3e des deux quintés que l’on prend en référence...

12 LEFORTOVO : Coup sur coup, il vient de se révéler à ce niveau. 4e puis 5e, on voit qu’il peut prétendre à faire carrière dans cette catégorie. Il est pile-poil à son poids. Je ne vois pas pourquoi il ne répéterait pas ?

11 ORANGEFIELD : Depuis l’âge de 3 ans (il en a 7), il s’est affirmé comme le roi des quintés en ligne droite ! Particulièrement régulier, il s’est déréglé cet été depuis qu’il a appris à gagner. Maintenant, je l’aime tellement que j’ai envie de le revoir reprendre sa collection d’accessits. Il m’a déçu récemment, mais je pense que ce serait injuste de ne pas lui rester fidèle. Car en ligne droite, il n’y a pas beaucoup de chevaux réguliers dans les handicaps…



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1.





