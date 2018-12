Quinté + JEUDI 20 Décembre – CABOURG



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !! Je vous donnais le tiercé de lundi et carrément le quinté de mardi avec mon coup de cœur 5e !

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



16 CRESTA ROSSA Déclassée dans ce lot 7 COOL STAR Joue un premier rôle 8 Californie of Love Mon coup de cœur 16/1 11 CARINA du PARC Oui face à des chèvres 4 CRUELLA 101 raisons d’y croire... 3 CARLA du HOULME Entourage confiant 15 CHIC et BELLE Se met sur son 31... 9 CATHY DU MARIN Entraîneur confiant

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 16 CRESTA ROSSA (écart 0,0,0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi ! 1er dimanche ! 2e mardi.

Base moins solide : 7 COOL STAR (écart 2) 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.

Favori douteux : 5 AUFEORA (écart 1) 5e à 67/1 dimanche !

Coup de cœur : 8 CALIFORNIE OF LOVE (écart 0) 4e à 29/1 samedi ! 5e mardi à 10/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 9 CATHY DU MARIN (écart 1) 2e à 33/1 dimanche !

Chevaux à rayer : 12 CASTANELLA (écart 79, écart maximum 134)

Regrets : 5 AUFEORA car son entraîneur est confiant mais son palmarès bien pauvre... (Écart 1) 3e à 52/1 dimanche !

Cheval au nom rigolo : 15 CHIC ET BELLE (écart 5)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 16 CRESTA ROSSA (écart 2) 3e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 12 CASTANELLA avec un record d’escargot en 1’18’’ + 25 m à rendre... (écart 6)

La pêche à la ligne : Cabourg 13 octobre : 1er Cresta Rossa en 1’11’’9, 2e Bahia Josselyn, 3e Carina du Parc...



MON ANALYSE :



16 CRESTA ROSSA : Dans ce lot de chèvres indigne d’un quinté (coup de chapeau aux organisateurs !), elle fait figure d’épouvantail ! Elle s’est permis de luxe de gagner sur cette piste en 1’11’’9 à l’automne dans la seule course référence. Elle est donc complètement déclassée.

7 COOL STAR : Elle n’a pratiquement rien à battre dans ce lot si creux que l’on entend la mer... Si, si... Chut ! Ecoutez bien... Plus sérieusement, c’est l’une des rares à carburer en ce moment. L’engagement est bon. Tous les feux sont au vert mais ce n’est pas une gagnante dans l’âme. D’où sa position dans mon prono.

8 CALIFORNIE OF LOVE : J’en fais mon coup de cœur car c’est une course visée par son habile entraîneur doublement représenté. C’est la préférée des deux ! Meilleure au monté, elle revient à la « carriole » pour profiter de l’aubaine ! Annoncée à 16/1, on va s’en frotter les sabots...

11 CARINA DU PARC : Elle a bien couru cet automne sur cette même piste derrière ma favorite ! Je reprends donc cette ligne. Pieds nus, elle doit pouvoir s’immiscer dans la combinaison gagnante sans avoir besoin de faire un sur régime...

4 CRUELLA : Elle va tenter de faire peur à toutes les chèvres afin de se faire une petite place dans le club des 5. C’est loin d’être une championne. L’entourage est confiant car la « bête » est pleine peau à l’écurie ! Mais ce n’est pas un coup sûr...

3 CARLA DU HOULME : Je ne la juge pas sur son très modeste palmarès mais plutôt sur la confiance de son entraîneur. La « dame du Président » doit redorer son blason si elle veut revenir un jour dans la cour des grands...

15 CHIC ET BELLE : Son nom me parle, forcément ! Maintenant je sais qu’elle se prépare pour un autre engagement... Mais pourquoi son entraîneur lui ôte ses fers ?... S’il le fait, c’est qu’il espère bien profiter de l’extrême faiblesse du lot pour prendre un petit chèque pour Noël...

9 CATHY DE MARIN : L’engagement est à gerber, je vous l’accorde ! Pourtant, j’en fais ma grande trouvaille ! Elle est l’une des rares à avoir un petit avenir devant elle. Elle avancera pour doubler toutes celles qui trottent à côté de leurs sabots et elles sont légion aujourd’hui ! L’entraîneur est confiant. La 5e place peut lui revenir à très belle cote ! C’est un joli coup de poker à tenter !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 !





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + JEUDI 20 Décembre – CABOURGJe vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !! Je vous donnais le tiercé de lundi et carrément le quinté de mardi avec mon coup de cœur 5e !Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 16 CRESTA ROSSA (écart 0,0,0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi ! 1er dimanche ! 2e mardi.Base moins solide : 7 COOL STAR (écart 2) 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.Favori douteux : 5 AUFEORA (écart 1) 5e à 67/1 dimanche !Coup de cœur : 8 CALIFORNIE OF LOVE (écart 0) 4e à 29/1 samedi ! 5e mardi à 10/1.Tocard déniché derrière les fagots : 9 CATHY DU MARIN (écart 1) 2e à 33/1 dimanche !Chevaux à rayer : 12 CASTANELLA (écart 79, écart maximum 134)Regrets : 5 AUFEORA car son entraîneur est confiant mais son palmarès bien pauvre... (Écart 1) 3e à 52/1 dimanche !Cheval au nom rigolo : 15 CHIC ET BELLE (écart 5)Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 16 CRESTA ROSSA (écart 2) 3e samedi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 12 CASTANELLA avec un record d’escargot en 1’18’’ + 25 m à rendre... (écart 6)La pêche à la ligne : Cabourg 13 octobre : 1er Cresta Rossa en 1’11’’9, 2e Bahia Josselyn, 3e Carina du Parc...MON ANALYSE :16 CRESTA ROSSA : Dans ce lot de chèvres indigne d’un quinté (coup de chapeau aux organisateurs !), elle fait figure d’épouvantail ! Elle s’est permis de luxe de gagner sur cette piste en 1’11’’9 à l’automne dans la seule course référence. Elle est donc complètement déclassée.7 COOL STAR : Elle n’a pratiquement rien à battre dans ce lot si creux que l’on entend la mer... Si, si... Chut ! Ecoutez bien... Plus sérieusement, c’est l’une des rares à carburer en ce moment. L’engagement est bon. Tous les feux sont au vert mais ce n’est pas une gagnante dans l’âme. D’où sa position dans mon prono.8 CALIFORNIE OF LOVE : J’en fais mon coup de cœur car c’est une course visée par son habile entraîneur doublement représenté. C’est la préférée des deux ! Meilleure au monté, elle revient à la « carriole » pour profiter de l’aubaine ! Annoncée à 16/1, on va s’en frotter les sabots...11 CARINA DU PARC : Elle a bien couru cet automne sur cette même piste derrière ma favorite ! Je reprends donc cette ligne. Pieds nus, elle doit pouvoir s’immiscer dans la combinaison gagnante sans avoir besoin de faire un sur régime...4 CRUELLA : Elle va tenter de faire peur à toutes les chèvres afin de se faire une petite place dans le club des 5. C’est loin d’être une championne. L’entourage est confiant car la « bête » est pleine peau à l’écurie ! Mais ce n’est pas un coup sûr...3 CARLA DU HOULME : Je ne la juge pas sur son très modeste palmarès mais plutôt sur la confiance de son entraîneur. La « dame du Président » doit redorer son blason si elle veut revenir un jour dans la cour des grands...15 CHIC ET BELLE : Son nom me parle, forcément ! Maintenant je sais qu’elle se prépare pour un autre engagement... Mais pourquoi son entraîneur lui ôte ses fers ?... S’il le fait, c’est qu’il espère bien profiter de l’extrême faiblesse du lot pour prendre un petit chèque pour Noël...9 CATHY DE MARIN : L’engagement est à gerber, je vous l’accorde ! Pourtant, j’en fais ma grande trouvaille ! Elle est l’une des rares à avoir un petit avenir devant elle. Elle avancera pour doubler toutes celles qui trottent à côté de leurs sabots et elles sont légion aujourd’hui ! L’entraîneur est confiant. La 5e place peut lui revenir à très belle cote ! C’est un joli coup de poker à tenter !Résultats :Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 !