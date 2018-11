Quinté + JEUDI 22 NOVEMBRE – VINCENNES



Je vous donne mercredi le tiercé dans l’ordre ! Je tourne à 50% de réussite au tiercé en ce mois de novembre.

8 SLIDE SO EASY Mon coup de cœur ! 16 USAIN HENNA Un futur crack ! 15 SUPER FEZ Avec un super JMB ! 18 BE BOP HAUFOR Le meilleur français ! 13 Altino de l’Ormerie De belles lignes 10 Bauloise Haufor Préparé pour l’hiver ! 12 VALFLEURY Toujours là... 7 SPEED DELICIOUS Mon coup de folie !

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 8 SLIDE SO EASY (écart 1) 5e jeudi. 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche. 3e mardi.

Base moins solide : 16 USAIN HENNA (écart 0,0,0,0,0) 4e jeudi. 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !

Favori douteux : 4 SHARK ATTACK (écart 0,0,0) 1er jeudi ! 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi.

Coup de cœur : 8 SLIDE SO EASY (écart 7)

Tocard déniché derrière les fagots : 7 SPEED DELICIOUS (écart 2) 2e à 20/1 jeudi ! 5e lundi.

Chevaux à rayer : 1 BARACK, 9 BRAINSTORM (écart 64, écart maximum 134)

Regrets : 5 BALZAC de l’ITON au mieux mais il se heurte à très forte partie. Il trouvera ensuite de plus faciles tiercés (Écart 0) 1er à 20/1 samedi ! 4e mercredi.

Cheval au nom rigolo : 11 BUTCH CASSIDY (écart 9)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 8 SLIDE SO EASY (écart 1) 2e à 20/1 jeudi ! 4e vendredi. 4e dimanche. 1er mardi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 BARACK (écart 4) 4e samedi.

La pêche à la ligne : Nantes 12 novembre 1er Usain Henna, 2e Valfleury, 5e Valsemé. Vincennes 31 octobre 2e Be Bop Haufor, 3e Altino de l’Ormerie, 5e Bauloise Haufor (cela donnait le 2/4 de mardi)



MON ANALYSE :



8 SLIDE SO EASY : J’en fais mon coup de cœur car je trouve que mes confrères sont frileux avec lui-même s’ils vous le conseillent. Pour ma part, je trouve qu’il est complètement déclassé. C’est le plus rapide de tous et il vient encore de trotter récemment 1’11’’1 ! Il brille au Danemark et en Suède. Il s’est même payé un voyage aux USA ! Il débarque au top de son art pour réaliser un grand hiver !

16 USAIN HENNA : Il s’est bien acclimaté à notre pays. Il monte en puissance à chacune de ses courses. Il aime gagner. Il est bien engagé. Il a tout simplement tout pour lui ! C’est un futur crack...

15 SUPER FEZ : Il vient de passer dans la super écurie de Jean-Michel Bazire ! Son proprio veut se donner toutes les chances de gagner beaucoup d’argent cet hiver. Il en a largement les moyens ! Moi je fonce !

18 BE BOP HAUFOR : Je sais que c’est le grand favori de mes confrères mais personnellement je ne le vois pas gagner. Il va se heurter à des champions plus rapides que lui. Son record de 1’12’’9 m’encourage à vous l’indiquer battu. Car mes trois favoris affichent des chronos de 1’10’’ et 1’11’’ !

13 ALTINO de l’ORMERIE : Je l’aime bien car son papier est bon. Ses lignes sont solides. On sent qu’il va se révéler dans les quintés. Là, il se frotte au gratin et il va devoir pianoter. A ce petit jeu, Franck Nivard est un expert ! On le joue au quinté mais pas au tiercé...

10 BAULOISE HAUFOR : Nous savons tous qu’elle a été préparée pour le meeting d’hiver. Elle arrive à 200% de ses moyens sur l’engagement qui n’est pas forcément son premier objectif. Elle va laisser la vedette à son compagnon de box mais elle tentera de finir dans les 5 pour offrir un joli doublé à son mentor.

12 VALFLEURY : Ce Duvaldestin est particulièrement bien exploité. Souvent surclassé car vieillissant, il parvient malgré tout à mettre le bout de son nez sur toutes les photos finish... Sa régularité mérite une jolie récompense car il gagnera son petit tiercé cet hiver.

7 SPEED DELICIOUS : Cet ex-français a raté sa campagne internationale à l’exception d’un joli succès. Il nous revient avec de grosses ambitions car j’ai appris que son entraîneur est chaud bouillant. Contrairement aux suédois débarquant en France, il a le gros avantage de connaître la piste sur le bout des sabots ! Alors attention !



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20).





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + JEUDI 22 NOVEMBRE – VINCENNESJe vous donne mercredi le tiercé dans l’ordre ! Je tourne à 50% de réussite au tiercé en ce mois de novembre.Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 8 SLIDE SO EASY (écart 1) 5e jeudi. 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche. 3e mardi.Base moins solide : 16 USAIN HENNA (écart 0,0,0,0,0) 4e jeudi. 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !Favori douteux : 4 SHARK ATTACK (écart 0,0,0) 1er jeudi ! 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi.Coup de cœur : 8 SLIDE SO EASY (écart 7)Tocard déniché derrière les fagots : 7 SPEED DELICIOUS (écart 2) 2e à 20/1 jeudi ! 5e lundi.Chevaux à rayer : 1 BARACK, 9 BRAINSTORM (écart 64, écart maximum 134)Regrets : 5 BALZAC de l’ITON au mieux mais il se heurte à très forte partie. Il trouvera ensuite de plus faciles tiercés (Écart 0) 1er à 20/1 samedi ! 4e mercredi.Cheval au nom rigolo : 11 BUTCH CASSIDY (écart 9)Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 8 SLIDE SO EASY (écart 1) 2e à 20/1 jeudi ! 4e vendredi. 4e dimanche. 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 BARACK (écart 4) 4e samedi.La pêche à la ligne : Nantes 12 novembre 1er Usain Henna, 2e Valfleury, 5e Valsemé. Vincennes 31 octobre 2e Be Bop Haufor, 3e Altino de l’Ormerie, 5e Bauloise Haufor (cela donnait le 2/4 de mardi)MON ANALYSE :8 SLIDE SO EASY : J’en fais mon coup de cœur car je trouve que mes confrères sont frileux avec lui-même s’ils vous le conseillent. Pour ma part, je trouve qu’il est complètement déclassé. C’est le plus rapide de tous et il vient encore de trotter récemment 1’11’’1 ! Il brille au Danemark et en Suède. Il s’est même payé un voyage aux USA ! Il débarque au top de son art pour réaliser un grand hiver !16 USAIN HENNA : Il s’est bien acclimaté à notre pays. Il monte en puissance à chacune de ses courses. Il aime gagner. Il est bien engagé. Il a tout simplement tout pour lui ! C’est un futur crack...15 SUPER FEZ : Il vient de passer dans la super écurie de Jean-Michel Bazire ! Son proprio veut se donner toutes les chances de gagner beaucoup d’argent cet hiver. Il en a largement les moyens ! Moi je fonce !18 BE BOP HAUFOR : Je sais que c’est le grand favori de mes confrères mais personnellement je ne le vois pas gagner. Il va se heurter à des champions plus rapides que lui. Son record de 1’12’’9 m’encourage à vous l’indiquer battu. Car mes trois favoris affichent des chronos de 1’10’’ et 1’11’’ !13 ALTINO de l’ORMERIE : Je l’aime bien car son papier est bon. Ses lignes sont solides. On sent qu’il va se révéler dans les quintés. Là, il se frotte au gratin et il va devoir pianoter. A ce petit jeu, Franck Nivard est un expert ! On le joue au quinté mais pas au tiercé...10 BAULOISE HAUFOR : Nous savons tous qu’elle a été préparée pour le meeting d’hiver. Elle arrive à 200% de ses moyens sur l’engagement qui n’est pas forcément son premier objectif. Elle va laisser la vedette à son compagnon de box mais elle tentera de finir dans les 5 pour offrir un joli doublé à son mentor.12 VALFLEURY : Ce Duvaldestin est particulièrement bien exploité. Souvent surclassé car vieillissant, il parvient malgré tout à mettre le bout de son nez sur toutes les photos finish... Sa régularité mérite une jolie récompense car il gagnera son petit tiercé cet hiver.7 SPEED DELICIOUS : Cet ex-français a raté sa campagne internationale à l’exception d’un joli succès. Il nous revient avec de grosses ambitions car j’ai appris que son entraîneur est chaud bouillant. Contrairement aux suédois débarquant en France, il a le gros avantage de connaître la piste sur le bout des sabots ! Alors attention !Résultats :Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20).