Quinté + Jeudi 3 janvier - Vincennes

Quinté + Jeudi 3 janvier 2019 – VINCENNES



Pour le réveillon je vous ai offert ce lundi le tiercé dans l’ordre, le quarté dans l’ordre et le quinté pour 513 euros de gains !!

En 2018 j’ai eu le plaisir de vous avoir offert la possibilité de toucher 23.421 euros de gains soit une moyenne de 1951 euros par mois ! Mon plus gros mois reste le mois d’août 2018 !

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



3 VALOKAJA HINDO Veut gagner 7 fois... 5 GENERAL BIANCO La tête dans les étoiles 9 SUPER NICE Va faire son carnaval ! 4 TINAMO JET A fond la caisse... 6 TESAURO Mon coup de cœur 1 COCKTAIL JULINO Oui sans modération ! 13 BEPPE AM B. Goop vise la course 8 DIEGO DU GUELIER Ex-crack de retour…

Indice de confiance : 5/5



Conseils de jeu :



Base solide : 3 VALOKAJA HINDO (écart 0,0) 1er mardi ! 4e mercredi.

Base moins solide : 5 GENERAL BIANCO (écart 2)

Favori douteux : 13 BEPPE AM car il part en seconde ligne (écart 2)

Coup de cœur : 6 TESAURO que je vous indiquais chaudement dernièrement lorsqu’il finit second à 50/1 !! (écart 0) 5e mercredi.

Tocard déniché derrière les fagots : 8 DIEGO DU GUELIER (écart 0) 1er à 26/1 mercredi !!!

Chevaux à rayer : 10 CALOU RENARDIERE (écart 85, écart maximum 134)

Regrets : 14 SMEVIKENS CRUISER car c’est l’X de la course (écart 2)

Cheval au nom rigolo : 5 GENERAL BIANCO (écart 2)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 4 TINAMO JET (écart 0) 1er à 26/1 mercredi !!!

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 DAYTONA JET (écart 2)

La pêche à la ligne : Vincennes 25 décembre : 1er Valokaja Hindo, 2e tesauro, 7e Beppe Am



Résultats :



Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e.

Décembre : 1.981 euros de gains dont le tiercé-quarté ordre-quinté du 31 !

Novembre : 2.745 euros de gains !

Octobre : 1843 euros de gains.

Septembre : 1.584 euros de gains !

Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !

Juin : 2.289 euros de gains avec notamment 15 tiercés sur 30 courus soit 50% de réussite dont un tiercé en 3 chevaux rapportant 205 euros pour un euro !!

Mai : 2.974 euros de gains !!

Avril : 1.214 euros de gains.

Mars : 2.672,09 euros de gains ! Encore un quinté en 5 et 50% de réussite au quinté !

Février : 1.698 euros de gains en février dont un quinté en 5, 2 tiercés en 3, 3 quartés en 4 !

Janvier : lundi 1er : 1.094 euros de gains dont le quinté du prix d’Amérique et un quinté en 5 chevaux !...



- lien vidéo pour mes commentaires en direct :





