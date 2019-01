Quinté + Jeudi 31 janvier - Vincennes

14 CALIN DE MORGE Notre Gone de Lyon 15 Coach Franbleu Au top de ses conseils 17 Vertige de Chenu De + en + haut !! 9 AS de GODISSON Beaucoup d’atouts ! 18 COBRA BLEU Mon coup de cœur 11/1 12 Cantin de l’Eclair Mon coup de foudre ! 8 Balzac de Souvigné des lettres de noblesse 4 BEACH JULRY Vengeance lyonnaise ?

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + jeudi 31 janvier 2019 – VINCENNES5.187 euros de gains depuis le 31 décembre ! Je donne samedi le tiercé en 3 chevaux, le quarté et le quinté ! Dimanche je vous donne le prix d’Amérique en mettant les 3 Bazire dont le second à 67/1 ! On rajoute 500 euros dans notre tirelire !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 4/5Conseils de jeu :Base solide : 14 CALIN DE MORGE (écart 0,0,0,0,0) 1er samedi. 3e du prix d’Amérique ! NP lundi. 2e mardi. 1er mercredi !Base moins solide : 15 COACH FRANBLEU (écart 0,0) 4e jeudi. 5e vendredi. 3e samedi. 1er lundi ! 1e mardi. 2e mercredi.Favori douteux : 7 BABYLONE SEVEN car JMB dit qu’elle a très mal travaillé dimanche et il n’est pas chaud du tout ! (écart 1) 2e vendredi. 3e mardi.Coup de cœur : 18 COBRA BLEU (écart 8)Tocard déniché derrière les fagots : 4 BEACH JULRY (écart 4) 5e à 25/1 jeudi. 5e à 20/1 samedi !Chevaux à rayer : 1 BARAKA DE LOU et 2 BOLERO du LEVANT (écart 107, écart maximum 134)Regrets : 10 AUCH car sur ses meilleures valeurs, il dispose ici d’une vraie chance même aux 25 m (écart 0) 3e mercredi...Cheval au nom rigolo : 14 calin de morge (écart 1) 3e jeudi. 3e vendredi à 25/1. 2e à 67/1 du prix d’Amérique ! NP lundi. 2e mardi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 16 ANGE DE LUNE mais il reste ferré (écart 1) 2e vendredi. 3e samedi. 5e du prix d’Amérique ! NP lundi. 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 boléro du levant (écart 1) 3e mardi.La pêche à la ligne : Vincennes : 16 janvier : 2e Calin de Morge, 3e Vertige de Chenu, 4e Coach Franbleu (cela donne 3/5 mercredi)Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) ! Vendredi 11 : tiercé (199,00), tuyau 2e à 18/1 ! Dimanche 13 : tiercé (179,20), quarté (462,15), quinté (709,20), tuyau 2e à 45/1 !! Mardi 15 : tiercé ordre (167,50). Jeudi 17 : tiercé (36,20), quarté (45,89), quinté (83,80), tuyau 3e à 19/1 ! Samedi 19 : tiercé (33,60), quarté (29,38), quinté (38,60), tuyau 5e à 20/1 ! Dimanche 20 : tiercé en 4 (5,20), quarté (12,48). Lundi 21 : tuyau gagnant à 22/1 ! Mardi 22 : tuyau 5e à 15/1. Samedi 26 : tiercé en 3 (1,90), quarté (2,99), quinté (3,80). Dimanche 27 : tiercé (79,20), quarté (164,06), quinté (247,40). Lundi 28 : tiercé (20,00), quarté (67,40) !